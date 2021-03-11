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快訊／台南女11樓墜落！勇消急鋪救生氣墊來不及　她鬆手撞地命危

▲台南市安平區郡平路、健康三街一棟大樓11樓，傳出1名婦人不明原因掛在陽台女兒牆情勢危急，台南市消防局迅速出動消防人車前往搶救，惟該婦人疑無力支撐而墜樓，當場無生命跡象。（圖／讀者提供，下同）

▲台南市安平區郡平路、健康三街一棟大樓11樓，1名女子不明原因掛在陽台女兒牆情勢危急，台南市消防局迅速出動消防人車前往搶救，惟該婦人疑無力支撐而墜樓，當場無生命跡象。（圖／讀者提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區郡平路、健康三街一棟大樓11樓，傳出1名女子不明原因掛在陽台女兒牆情勢危急，台南市消防局迅速出動消防人車前往搶救，消防局升起雲梯車及在地上鋪設救生氣墊，惟尚未完成時，該女子疑無力支撐而墜樓，當場無生命跡象，台南市警四分局據報查處，初步調查疑似尋短，原因不明。

台南市消防局119勤務中心於11日上午9時4分許據報，位於安平區郡平路一棟大樓有女子身體掛在陽台原因不清楚，消防局馬上出動永華、和緯、安平、安南等消防分隊、中隊，出動消防車及救護車前往搶救。

▲台南市安平區郡平路、健康三街一棟大樓11樓，傳出1名婦人不明原因掛在陽台女兒牆情勢危急，台南市消防局迅速出動消防人車前往搶救，惟該婦人疑無力支撐而墜樓，當場無生命跡象。（圖／讀者提供，下同）

永華車組迅速到達現場，並升起雲梯車搶救該女子掛在女兒牆上的女子，另一方面和緯車組到達，準備在地上鋪設救生氣墊，以防墜落救人，惟消防人員尚未完成搶救程序，該名女子疑似體力不支墜落地面，當場無生命跡象。

台南市警四分局調查，11日上午9時7分許通報安平區郡平路、健康三街一處大樓有一婦人疑要跳樓，消防局人員迅速趕到現場，尚未完成舖設氣墊，老婦人已從11樓墜樓，已通知偵查隊前往現場勘查採證。據了解，該名女子為77歲呂姓女子，平時與家人同住，家人案發時外出不在家。全案由警方深入調查中。

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