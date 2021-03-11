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外送箱當搖籃　父帶2歲娃送餐：她讓我變負責任的男人

▲▼外送員,女兒,萌娃。（圖／翻攝自紫牛新聞）

▲李園園從女兒霏兒6個月大時，便帶著她跑外送。（圖／翻攝自紫牛新聞）

記者陳怡靜／綜合報導

江蘇常州一名31歲男子李園園，平時靠外送維持生計，還得和妻子輪番照顧2歲女兒霏兒，一家三口蝸居在不到10平方公尺的狹窄空間，生活十分困苦。但霏兒如同小天使般的存在，總是掛著可愛笑容也幾乎不哭鬧，是周遭人的開心果。李園園欣慰地說，「有這麼懂事的寶貝女兒，真是值了！女兒也讓我成為負責任的男人！」

《紫牛新聞》報導，31歲的李園園在5年前隻身到常州打工，2017年認識了妻子，隔年就生下了女兒霏兒，由於夫妻倆的父母都在老家，他們必須自己帶孩子。不過霏兒在5個月大時不幸染上肺炎，必須住院治療，雖然康復了卻也花光家中積蓄。在巨大經濟壓力之下，李園園的妻子到市場賣豬肉，而他幾經考量後決定當外送員，「只有這樣，才能一邊掙錢，一邊照顧好女兒。」

▲▼外送員,女兒,萌娃。（圖／翻攝自紫牛新聞）

▲李園園早上先將女兒帶在身邊照顧，中午再將女兒交給在市場工作的老婆。（圖／翻攝自紫牛新聞）

李園園透露，因為上午時間比較有空閒，他可以一邊照顧孩子一邊送餐，等到中午尖峰時刻再將女兒交給媽媽照顧，夫妻倆工作的忙碌時間恰巧錯開。自2019年3月起，李園園開始帶著霏兒送餐，外送箱就成了她的「小搖籃」。當時霏兒才大病初癒，李園園擔心女兒肺炎會復發，也十分心疼6個月的霏兒從小就得吃苦，但迫於生活無奈只能如此，「每次帶她騎電動車出門，都會把她捂得嚴嚴實實」。

霏兒似乎從小就相當懂事，靜靜的跟在爸爸身旁，幾乎不哭不鬧，水汪汪大眼加上天真笑容，融化了爸爸一天的疲憊，「看到她笑，我就高興，有這麼懂事的寶貝女兒，真是值了！女兒也讓我成為負責任的男人！」如果遇到下雨天，他就將霏兒給老婆帶，老婆的老闆也能體諒夫妻倆的辛勞，霏兒也成了菜市場的人氣王。

▲▼外送員,女兒,萌娃。（圖／翻攝自紫牛新聞）

▲李園園夫妻倆時常拍攝女兒影片，記錄女兒成長點滴。（圖／翻攝自紫牛新聞）

平時夫妻倆就會拍影片記錄女兒成長的點滴，並上傳抖音平台分想，沒想到卻遭有心人士炒作，盜用影片將故事包裝成「孩子媽媽拋夫棄女，爸爸賣慘賺錢」，網友們誇讚霏兒懂事，卻也痛批媽媽不負責任。

這起烏龍事件讓夫妻倆相當困擾，連忙報警並發影片澄清，一家三口的真實故事受到媒體關注，也在網路上爆紅。不少善心人士想包紅包、寄衣服給霏兒，但都被李園園拒絕，甚至還有商家想請霏兒當童裝模特兒、拍廣告，夫妻倆同樣也拒絕，「我們不想讓女兒太早接觸這些東西，把女兒變成賺錢的工具。我們雖然沒什麼錢，但是能吃飽穿暖就行了。」

如今霏兒已經兩歲半，平時依舊跟著爸爸送餐，時不時抱著他撒嬌，跟媽媽在市場時，霏兒也會幫忙叫賣。李園園夫妻倆坦言，平時很少有時間陪孩子出遊，讓孩子吃這麼多苦，身為父母相當愧疚，「感覺虧欠了孩子太多」。

▲▼外送員,女兒,萌娃。（圖／翻攝自紫牛新聞）

▲霏兒從小相當貼心懂事，幾乎不太哭鬧。（圖／翻攝自紫牛新聞）

一家人至今仍蝸居在不到10平方公尺的房內，即便如此，李園園仍感到很充實，他們不求大富大貴，只要女兒平安健康長大，就是夫妻倆最大的願望。

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