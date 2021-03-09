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好奇外送員身份！「點開簡介」一看超無言　網怕：遇到要小心

▲▼外送,外送平台,外送員,外賣,。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲外送員示意圖。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

近年來美食外送平台崛起，許多年輕人紛紛投入外送的行列，希望可以兼職賺取外快，一名男網友表示，好奇外送員的自我介紹，因此點進去查看，結果對方發現對方是富二代，做外送只是想要體驗人間的辛苦，讓他看完後超無言，貼文一出後，引起許多網友討論。

該名網友在臉書「爆廢1公社」發文，點開外送員的自介，發現對方寫下，「我是個富二代，我做外送是想體驗人間的辛苦，順便尋找不想努力的妹妹」，且資料顯示，該外送員加入外送行列才第五天而已，滿意程度為100%，已經接了40張外送單。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲外送員簡介。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

原PO看完後傻眼，「叫外送看了一下外送員的簡介，很棒的年輕人...」貼文一出後，引起網友們回應，「應該是指負二代吧」、「體驗辛苦？去做工啊」、「他適合去天上人間，裡面有很多不想努力的美眉」、「他如果每單都遲到，那我就信真的不缺錢」、「富二代跑外送？別笑死人」。

也有不少人認為對方只是想騙X，也提醒女生如果看到這樣的外送員要小心，「打這樣的簡介，女生誰敢拿餐啊」、「女生遇到這種真的要小心，直接請他放門口之類的」、「女生真的還是要看一下簡介什麼的，遇到這種我都傳訊改放在門口」、「想茗茶，電話摳過去就有專人介紹啦，傻傻的」。

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