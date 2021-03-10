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麥當勞3次遇「餐點大盜」　外送員提1招解決！網友嘆：沒用

▲桃園市藍姓女子去年5月向粉紅熊貓外送平台訂餐，李姓外送員送達時，藍女遲未下樓取餐，2人發生口角後，藍女竟出手毆打李頭部，還向男友告狀並肉搜要求公開道歉。（資料照／記者林敬旻攝）

▲外送亂象多。（資料照／記者林敬旻攝）

記者邱茀濱／綜合報導

一名外送員表示，最近他依照規定時間，抵達麥當勞領餐時，店員都向他說有人拿走了，且前後三次讓他要再等待餐點重新製作，氣炸懷疑有人「專門去麥當勞幹餐點！」貼文曝光，掀起網友熱議。

「覺得最近有餐點大盜，專門去麥當勞幹餐點！」原PO在「外送員的奇聞怪事」發文說，他這幾天至少三次去麥當勞領客人餐點時，店家都跟他說剛有人來拿過了，害他又足足浪費了15分鐘等待餐點重作。他並建議，希望麥當勞以後讓外送員拿餐時要簽名，不然隨便一個人穿著熊貓衣服，都可以進來拿免錢的吃。

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貼文曝光後，同行紛紛留言說，「我反而覺得不意外，他們也沒在確認的，直接拿就走」、「Uber也常被偷，有的麥當勞會放他們櫃台跟你確認了」、「很常看到櫃檯根本沒看號碼就讓人拿走了」、「麥當勞真的很少在對餐跟單號，都是放在架上讓你自己找」、「我也被幹走兩次」、「豐原也有不對號，是自己的號碼就拿，一定會出問題」。

另外，也有網友說，「這種事遲早會發生，感覺非常亂」、「那叫偷，不叫拿」、「之前就想過這個問題了，制服穿著，拿著手機假裝對餐，拿了就走，也沒人管你」、「就便宜行事呀！人手忙連對餐都沒時間，至少看下取單員的手機」、「簽名也可以簽假的，沒用」。

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