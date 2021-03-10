外送躺賺！他走路30秒送衛生棉「救急賺57元」　同行曝更狂經驗

▲廁所示意圖。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名外送員9日接到一張訂單，外送商品竟然是「一瓶25元的水」，外送費還比商品貴，讓他驚呼「破紀錄，目前送過最便宜品項」，貼文曝光後，不少外送員也分享遇過的超奇葩經驗，甚至連衛生紙、橡皮擦都可以叫外送，「什麼都有，什麼都送，什麼都不奇怪」。

一名男網友在臉書「外送員的奇聞怪事」上分享，接到一筆外送2500cc礦泉水的訂單，商品價格25元；跑完以後，該名外送員成功領到外送費，一共66元，是商品將近3倍的價格，「我原本以為是10瓶，結果真的只有一瓶，然後送六樓還有電梯可坐」。

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▲▼老鳥們分享超奇葩的外送經驗。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

對此，不少外送員也分享經驗，「我送過一顆茶葉蛋」、「小意思我送過一碗白飯」、「我送過橡皮擦+1支筆」、「我送過一隻牙刷」、「一杯冰奶茶…還是送到隔壁住家」，「一杯麥當勞中可，然後客人就住在麥當勞100公尺旁」、「送過一罐可樂一杯咖啡，也是隔壁樓上而已」，可見不少人依賴外送，即便離家很近也不想出門。

其中，一名外送員分享，之前接到一筆訂單，是送一包衛生棉到商場的廁所，從超商買完衛生棉後，走到商場廁所只要30秒的時間，總共花費57元。對此，不少網友看完後都笑翻，「這點錢能救命，划算」、「上次在外面忘記帶衛生紙，如果早點想到這招，就不用請朋友騎車去買衛生紙了」。還有老鳥回應，「跑久了你就知道，什麼都有，什麼都送，什麼都不奇怪」。