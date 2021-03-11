憂高雄市淪為「高譚市」　國民黨：韓國瑜任內六都破案率第三

▲國民黨召開「治安惡化蔡政府搞雙標，高雄成慶記之都」記者會。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

近期高雄治安敗壞，重大刑案頻傳，國民黨憂高雄淪為「高譚市」，並質疑市長陳其邁補選上任至今才半年多，高雄市警察局長二度更換，不但未能解決槍枝氾濫問題，治安更直逼谷底，反觀韓國瑜擔任市長任內，因出現網路名人砸場砸店等治安滋擾事件，當時高雄市警局破案率在六都排名第三。

國民黨指出，近期高雄市重大刑案頻傳，近半年發生在高雄市的槍擊與傷害案件多不勝數，包括去年9月苓雅區酒店遭砸、10月鳳山區開槍討債、11月前鎮分局旁民宅遭人持槍掃射、12月鳳山區警方對倒車衝撞員警的駕駛開了11槍。

國民黨再舉例，今年2月初，鳳山區一男子在家被友人開槍擊斃，年節前後鹽埕夜市發生鬥毆、網紅在舞廳遭酒客刺傷等；3月以來，上週高雄美術館附近警匪槍戰，雙方互開20多槍，嫌犯遭擊斃；前幾日大樹區街頭又發生槍案，嫌犯還是一位受家暴保護令列管的麵包師傅，隨手拿出槍枝就在街上擊發10幾枚子彈，打死了兩人，讓市民人心惶惶。

國民黨指出，韓國瑜市長任內，因出現網路名人砸場砸店等治安滋擾事件，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽就大張旗鼓親自南下坐鎮，當時高雄市警局破案率在六都排名第三；但今年元月到2月中旬，高雄市就連環爆出17件重大刑案，包括搶奪6件、強盜4件、重大竊盜3件、殺人2件、槍擊與強制性交各1件，數量高居六都之冠，破案率則全面下降。

國民黨抨擊，徐國勇這次面對治安零分的港都，卻迴避南下坐鎮需求，僅稱第一時間都有「電話聯絡」，更離譜的是，日前行政院長蘇貞昌面對高雄治安的提問，竟然荒唐指稱人民對治安滿意度，對警察的信心倍增；甚至以「突發治安事件、情殺、仇殺難免」為由，要求市民主動加強向警方的類似事件回報。

國民黨抨擊，蔡政府熱衷政治操作、大內宣，為了宣傳高雄市拆除中博高架橋，市府動用大批警力疏導交通，猶如一場華麗的治安秀，對比高雄治安的敗壞，更令人感慨，如把警政資源適當配置，相信治安不會淪於六都墊底。

最後，國民黨呼籲，蔡政府應正視高雄治安敗壞的現狀，重新調整警政資源，掃空黑市槍枝問題。並呼籲陳其邁提出具體改善政策、徐國勇則應比照韓國瑜任內對高雄治安的重視度，嚴加督導高雄治安，還給人民基本的人身安全。