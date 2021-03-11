311地震十周年　賴清德：台日友好、情誼長存

▲賴清德於臉書祝福日本，希望台日情誼長存。（圖／翻攝賴清德臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

今天是311東日本大地震十週年，台灣當年為日本賑災湧入超過250億日幣的捐款讓日本人為之感動，副總統賴清德在臉書祝福「台日友好，情誼長存」。

賴清德表示，當年日本遭逢挑戰，台灣人民感同身受，透過各種管道，第一時間送暖。台南市民也伸出援手，隔年他親自率團赴日協助行銷災後觀光。而在2016年台南大地震發生當天，日本在14小時後就派遣預備調查隊抵達地震現場，協助救災、捐款及送物資。

賴清德說，台日兩國同屬天然災害頻傳的國家，過去每當兩地發生災害時，兩國人民就像家人一樣，互相扶持、彼此關懷。然而，受疫情影響，暫時限制了兩國人民的密切往來，但雙方政府在防疫上緊密合作，包括疫情資訊分享、疫苗與藥品研究開發、醫療專家交流等建立直接聯繫管道，共同維護人民的健康與安全。

賴清德期盼未來，台日在如此堅定的情誼基礎上，能夠繼續深化經貿、農業、文化及災防等各方面的交流合作。也要祝福日本克服疫情挑戰，即將舉辦的東京奧運會順利成功，兩國情誼長存！

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