13歲少年「剝皮分屍」6歲男童！藏屍15天淡定上學　母泣血PO長文

▲兇手被警方帶走。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西6歲男童此前離奇失蹤，家人報警後，和警方苦尋多日，都沒有任何線索。據陸媒最新披露，孩子已被找到，但家長等來的只是他殘破不堪的屍體。據悉，男童被一名13歲少年誘騙走，最後更遭對方剝皮分屍，被極其殘忍的手段殺害。

此前，據《華商網》報導，2021年2月17日，正值春節大年初六，6歲半的王姓男童從勉縣一條巷子裡失蹤。爸爸回憶稱，當天下午6點左右，兒子在租屋附近和親戚家的小孩一同玩耍，隨後獨自返回家中的時候，在附近一個巷子裡失蹤。

爸爸心痛表示，自己常年在外工作，兒子一直由妻子和岳母照管，孩子雖然有些調皮，不愛說話，但是很懂事。事發前一天，他還帶著孩子去遊樂園愉快玩耍，並沒有發現什麼異常。男童走失之後，父母報警，並積極配合警方調查，但多天過去，依然一無所獲。

▲母親怒斥，孩子遭13歲少年殘忍虐殺。（圖／翻攝自微博）

3月7日，母親發文公佈孩子的死訊，「兒子是被楊姓少年（13歲半的國一學生）以哄騙引誘的手段騙到他家後，以極其殘忍的手段殺害……。」

母親進一步表示，在殯儀館見到孩子那一刻，「我心如刀割，悲痛欲絕。」她描述，「孩子後腦勺有鈍器敲打傷口，面部鼻樑皮被剝去，雙手有被綁痕跡，左腿膝蓋下被鋒利刀具砍割即將脫離身體，右腿骨被生生打斷吊在那裡。」

▲此前，家人發的尋人啟事。（圖／翻攝自微博）

母親心痛怒斥，「孩子跟他並無矛盾，孩子多麼弱小無辜啊，我不敢想象他當時有多麼的絕望無助。兇手雖然只有13歲半，卻如此殘忍，如此喪盡天良，如何能對一個只有6歲半的孩子下此毒手，事後鎮定自若，藏屍15天之久！」

目前，兇手已經被警方帶走。還有知情網友進一步披露細節稱，兇手的爺爺奶奶幫著兇手一起藏屍。

截止發稿，當地警方還沒有對此事發出通報。