獨居男縱火輕生「耐不住熱逃出」　害臥病鄰居慘死！殺人罪起訴

▲男子林文芳企圖放火輕生，卻自己逃出火場，害鄰居喪命。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市萬華1處民宅去年11月發生火警，警消到場救出2名重傷者，其中1名行動不便臥床的黃姓住戶送醫急救後不治，事發後，同棟大樓的69歲林姓男子到派出所投案，表示自己因缺錢想自殺，但受不了大火高溫而逃出，對於鄰居因此慘死，只說「當時沒想到」，台北地檢署2日依殺人、放火等罪嫌起訴。

▲火警現場黑煙漫天，黃姓男子行動不便臥床喪命。（資料照／記者黃彥傑攝）

台北市環河路三段一處民宅在2020年11月3日中午發生火警，現場濃煙漫天，還傳出陣陣爆炸聲，警消人員獲報趕抵現場搶救，緊急疏散20多人，其中1名8樓黃姓男子因為行動不便，長期臥床，被救出時沒有呼吸心跳，送醫後一度恢復生命跡象，最後仍宣告不治。

事後毫髮無傷的男子林文芳自己到派出所投案，表示因為缺錢用想不開，本來在自己住的房間內，拿打火機燒衣服準備輕生，但因受不了大火高溫、濃煙嗆鼻，雖然知道住在同樓層的黃男行動不便，但「當時沒想到」，所以沒有前去搭救，自己逃出火場，檢察官訊後將林男聲押獲准，並依殺人、放火等罪起訴。

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