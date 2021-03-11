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外送收999元小費！他「私藏絕招」：我讓她芳心大悅　網敲碗求傳授

▲▼收到999元小費。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲收到999元小費。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

記者黃可昀／綜合報導

現在美食外送很方便，且幾乎都有送到家門口的服務，連樓梯都不用爬就可以輕鬆享用美食，有些佛心客人會體恤外送員辛勞，透過線上系統或是當面給小費，通常都是幾十元心意，想不到竟然有人大手筆，直接給了一筆999元的小費！

一名UberEats外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼出截圖，他跑的區域位在台中，昨晚送完餐點離開後，系統突然跳出一則通知，顯示「您收到了一筆NT$999的小費！」主畫面通知也跑出大大的「NT$999」，他頓時感到欣喜若狂，直呼「謝謝乾媽！好人一生平安！」

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▲▼收到999元小費。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲這位客人每次給小費都很阿莎力。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

不少人第一次見到如此「大包」的小費，甚至懷疑客人多按了一個9，許多外送員紛紛表示羨慕，「跑UE小費好多...我跑熊貓，客人連一塊也要找」、「結果那個阿姨馬上打給客服客訴，他只是要轉9元，變成999元」、「阿姨你在哪，我在這啊」、「跟我跑同區，我怎麼都是幾十元，最多不超過200元！」

原PO還透露，他並非第一次幫這位客人送餐，上回對方也大方地給了300元小費，「這次我跟她說了幾句『特別』的話，她芳心大悅吧！」網友在底下敲碗原PO究竟是說了什麼話，但他並沒有多做解釋，令網友相當好奇。

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