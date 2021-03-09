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外送員進大樓「拒簽名、留電話」飆罵30秒　祕書傻眼曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

一名在某社區擔任祕書的女網友日前於臉書「爆怨公社」PO文聲稱，受到新冠肺炎疫情影響，管委會規定進入大樓大廳一定要實名制，沒想到卻因此遭外送員飆罵，「客客氣氣請你量個額溫、簽名、寫電話，不到30秒，比你送上樓還快，你他X的大吼大叫的時間都不只30秒了。」

外送,包裹,宅配,簽名（圖／CFP）

▲大多數外送員都會配合防疫規定，留下姓名和聯絡電話。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO提到，大部分的外送員都願意配合管委會的實名制規定，進入大廳就簽名、留電話，但有些外送員要求他們簽名就像要命、留電話就像結仇，「我們也很懶得要你留，巴不得你放了就走，但是管委會規定就是這樣，不然你叫住戶出去拿啊，不然你推單啊。」

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原PO感嘆，客氣請不願意配合的外送員量額溫、簽名、留電話，整個過程不到30秒，比送餐上樓還要快，結果對方不願意配合還大吼大叫的時間都超過30秒了，「留電話只是怕哪天社區感染爆發波及到你，要打電話通知你而已」、「沒把臉書、Google麥克風關掉，都不算真的怕個資外洩啦」、「怕就不要跑外送」。

▲▼台北車站高鐵及台鐵，配合秋冬防疫專案，旅客全程戴口罩，進出量體溫。（圖／記者呂佳賢攝）

▲為配合秋冬防疫專案，許多公共場所都會要求民眾戴口罩、進出量體溫。（圖／記者呂佳賢攝）

文章公開之後，引發不少同業共鳴，並紛紛留言表示理解原PO的心情，「感同身受，遇到這種的我都直接請對方聯絡住戶下來拿」、「我公司也是請客人進出要量體溫，有的人進出多次還會抗拒，讓我很不解」、「有時間喊，沒時間寫，也是很奇妙」。

不過，也有外送員跳出來表示，部分外送員之所以會抗拒留個資，其實是有原因的，「自從我跑外送之後，三不五時就會收到某建案的推銷簡訊」，恐怕就是被有心人士偷偷記下電話號碼，導致經歷不愉快的事情，才因此起了戒心。

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