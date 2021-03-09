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「不照我指示就別做外送！」奧客寫超嗆備註　他一看傻：天龍人？

▲▼安卓手機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲外送員收到超囂張的備註。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

外送平台都會提供備註的功能，讓客人可以寫下想提醒外送員的話，避免在送餐時耽誤太多時間，但一名外送員見到超傻眼的備註，不僅讓人看得一頭霧水，還用超兇的口氣，最後還囂張寫下，「不照我指示，你就別做外送」，讓他直呼「真的遇到天龍人！」

該名網友在臉書「爆廢1公社」發文，好友在做外送，最近遇到超扯的客人，在備註上寫下落落長的話，「記得敲門，我很忙不要打電話，門鈴壞了，有些低能兒不遵守指示，不敲門提醒，還怪到我頭上」、「在C棟，不要再讓我看到有人跑去D棟」、「再有人不遵受我的指示，讓我看到沒敲門，還硬要按門鈴在外面等的，我不要這單了，我就直接客訴叫你滾」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲客人留下超長一段的備註。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

如此囂張話語，讓原PO也傻爆眼，「真的是天龍人欸！」但遇到這樣的狀況，客服通常都沒有用，外送員遇到也只能自己吞下，「如果客人沒有取餐，一樣也拿得到送餐費，訂單的錢公司不會叫我們自己吸收，這反而讓我們司機賺到一餐」。

貼文一出後，引起許多網友討論，「照他的話做，開門先給他一頓前餐」、「有錢叫外送，沒錢修門鈴」、「請直接餓死，謝謝」、「打廢話的時間都夠這北七自己去買了」、「看不懂他在寫什麼」、「國文還給老師了，可嘆」。

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