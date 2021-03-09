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玉米筍外送1根10元！妹子怒「比我姆指還小」　網挺老闆：本來就貴

▲▼玉米筍一根10元。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲玉米筍一根10元。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者黃可昀／綜合報導

不久前才發生外送雞屁股一顆35元的事件，昨天又傳出「玉米筍一根10元」！一名女子昨天利用UberEats訂鹽酥雞，原本就有猜想到價格會比較貴，或是份量跟現場買有差異，但沒想到竟然少到離譜，一份玉米筍30元，撕開紙袋裡面卻只有3根！

►參考連結：雞屁股叫4份只來4顆！盤子女「花140元」買來空虛　客服神回網怒了

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原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，外送本來就會比較貴，價格比店內價高一點她能接受，但至少份量要合理，她點了雞排、花枝丸、地瓜薯條等等，滿心期待地打開紙袋，結果眼前畫面點燃她怒火，完全還沒有吃過的玉米筍只有3根而已。

▲▼玉米筍一根10元。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原PO當天訂的明細。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

從照片中來看，這家鹽酥雞的價位合理，雞排一片70元，25元的花枝丸一份也有3大顆，玉米筍一份30元也便宜，但份量卻異常的少。據了解，在超市買玉米筍一盒大約35元，內含5到7根，和其他蔬菜比起來本來就偏貴，所以店家給的份量不會太多，但僅僅3根賣30元，相當於於1小根就要10元，確實有點太貴。

原PO也透露，這3根玉米筍都很迷你，「比我拇指還小」，吃起來相當空虛，事後想到這家店留言評論，卻發現Google尚查無此店，只能自認踩雷。

網友緩頰，玉米筍本來就不便宜，加上外送要抽成，所以份量可能又會減少，「玉米筍單價本來就不便宜， 我們鄉下炸物攤有5根」、「玉米筍本來就滿貴，如果換算抽成30元3支，或許情有可原」、「老闆應該對切的，這樣感覺比較多」、「店家要抽35%，不能漲價就是減量囉。」

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