「國民黨從沒有這樣的主席」　林為洲讚江啟臣：他像哥們朋友一般

▲國民黨主席江啟臣、立委林為洲。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨主席於今年7月改選。國民黨智庫副董事長連勝文日前拋出「專職」黨主席才能徹底改革，引起黨內熱議，不過，黨內立委林為洲則表示，要改革首先要打破內部威權領導模式，更大讚現任黨主席江啟臣可以像哥們朋友一般，與同僚部屬平等地討論事情，從來沒有過一位這樣的國民黨主席。

林為洲表示，自己跟江啟臣相處從沒叫過他「江主席」，也經常去江啟臣的立院辦公室，邊吃午餐邊談立院黨團運作攻防；進辦公室前，還會先大喊一聲隊呼，「台灣將啟程，加油！」振奮一下辦公室士氣，從辦公室的人表情上可看出，大家應該覺得蠻好笑的。

不過，林為洲說，有某江黑記者朋友幫忙發明另一句隊呼「台灣將啟程，大家一起沉！」很毒；但他有一次去江啟臣辦公室時，如往常一般先喊了「台灣將啟程」，但下一句竟說出「大家一起沉！」不過，江啟臣並不在意，雙方繼續討論議事攻防。



林為洲也說，從來沒有過一位國民黨主席，可以這樣像哥們朋友，與同僚部屬平等地討論事情，而國民黨要改革，先打破內部的威權領導模式。

其他人也看了這些新聞...

► 獨／何時恢復國共論壇？ 江啟臣：對台灣有利就做

► 獨／江啟臣2022鎖定「北桃」佈局六都 拚連任靠3大優勢

► 獨／江啟臣6月登記參選黨主席 「我跟韓國瑜保持直接聯繫管道」

►振興一下我們的美麗