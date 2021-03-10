參選黨主席　朱立倫去年12月起悄整地方力量「伺機而動」

▲新北市前市長朱立倫。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

記者羅婉庭／新北報導

根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，國民黨支持者最愛高雄前市長韓國瑜，但整體民意支持度最高的是朱立倫。據了解，朱立倫自去年12月起，已開始勤跑各縣市拜會地方人士，整合支持者，將伺機而動。

根據民調結果顯示，在被點名的參選人中，整體民意呼聲最高者是朱立倫，支持度27.6%；趙少康以及韓國瑜支持度分別為14.1%與14.0%，分居二、三名；江啟臣以12.6%的支持度，排名第四，第五名為張亞中，支持度1.1%。

從政黨傾向的交叉分析來看，在國民黨的支持者中，韓國瑜以30.8%拿下最高支持度，朱立倫以30.0%的支持度緊追在後；趙少康的支持度為21.8%，排名第三；排名第四的江啟臣，支持度為12.8%。





▲下屆國民黨主席候選人支持度。（圖／ETtoday民調中心）

距離7月底國民黨主席改選投票，僅剩下4個多月的時間。目前檯面上僅有重返國民黨的趙少康，及尋求連任的江啟臣宣布角逐黨魁大位，包括朱立倫、韓國瑜及連勝文等人，迄今仍未明確表態。其中，民調最高的朱立倫，看似靜靜觀望，分析局勢再決定是否投入戰局，事實上，他早已出動整合勢力。

黨內人士表示，朱立倫自去年12月起，就已開始會面地方人士，取得支持，待時機成熟，只要朱立倫一聲令下，這些地方人士全都會站出來支持他。此時，朱立倫則是避免提前亮牌消耗能量。

據了解，雙北、桃園、新竹、苗栗及高雄等地議長或議員，近日紛紛北上拜訪朱立倫，除了表達對2022選戰的焦慮外，也勸進朱立倫儘早宣布參選黨主席的決心，穩定基層信心。尤其是高雄的民代，對於群龍無首感到十分憂心。

年前，朱立倫開始透過銀光協會舉辦活動，前往花桃園復興區、嘉義、宜蘭、花蓮、台東，甚至綠島等地，前進偏鄉做公益，順道拜訪各地老友。過程中，地方人士透露，各地對於黨主席江啟臣的領導模式怨言頗多，形容氛圍如同「壓力鍋即將炸鍋」，直言黨中央毫無整合能力，全靠紅派大老廖了以一人穿針引線，猶如地下黨主席，希望朱立倫儘早表態，扮演藍營的「大桶箍」。

朱立倫除持續打通陸戰的同時，在臉書上的砲火亦十分猛烈，連日針對經濟、農業、外交政策，搬出數據打臉綠營大內宣，也不時針砭時事，一改過去保守的風格。對此，朱辦幕僚透露，中央一個錯誤的政策，影響的卻是百姓的日常民生，卻慣用漂亮數字掩蓋。他預告，日後朱立倫臉書對蔡政府失能的質疑不會停止，將會越來越密集。

但是，江系黨員指出，朱立倫始終要面對一項質疑，就是對黨的承擔，江啟臣說，承擔責任不是玩股票，而是在低谷時願意站出來扛。他認為，這是朱、江對大的差異，更是朱立倫的致命傷。

▲下屆國民黨主席候選人支持度。（圖／ETtoday民調中心）

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