藻礁公投變零和賽局？鄭文燦：保育與用電需求不應相互對立

▲桃園市長鄭文燦10日受訪時表示，藻礁保育與用電需求不應相互對立，應該需要理性討論。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

藻礁公投議題引發社會矚目，桃園市長鄭文燦在個人臉書貼出長達2千餘字的貼文，10日再被問到藻礁公投，他表示，藻礁保護與用電需求不應該是相互對立，要尋找一個最好的方案，能夠讓藻礁保育與用電需求都得到支持，這個時候最需要理性的討論。

鄭文燦10日上午主持市政會議後接受媒體聯訪，有關藻礁議題進入公投是不是變成零和賽局模式？鄭文燦指出，「我們站在保護藻礁的第一線，6年來針對桃園27公里的藻礁海岸線，已經劃設保護區高達87%，包括4大生態亮點，目前復育情況良好，許厝港溼地、草漯沙丘地質公園、觀新藻礁保護區與新屋的石滬群，相信這是我們生態旅遊與環境教育的亮點。市府成立海岸管理處目的就是為了保護藻礁與海岸生態，目前已跟桃園沿海居民合作，成立了17個巡護隊、3個環保潛水隊與2個環保艦隊，針對海洋垃圾進行清理。」

鄭文燦還說，2014年馬總統決定核四封存並啟動三接，當時就遇到藻礁與三接的衝突，但北部供電要穩定，中南部希望減煤與減少空污，非核家園也走到最後一步，不管是保育藻礁或是非核減煤，都是出自於愛護台灣、珍惜環境這一顆良善的心，這兩種價值不應該是零和遊戲，也不應該是互相對立；「我們要尋找一個最好的方案，能夠讓藻礁保育得到支持，也能讓用電需求得到支持，這個時候最需要理性的討論。」

此外，目前環團所提的台北港的方案，新北市政府正式發函反對，新北市議會也決議反對，那麼加上經濟部評估填海造陸工程需要11年才能完成，大潭電廠新增機組必須要在2023年完成供氣，時間上可能會來不及。中間有40公里走陸上管線會遇到沿線反對，走海上管線必須要面對淡水區漁會、桃園區漁會與中壢區漁會，漁民的作業海域與海底魚礁破壞等問題，這些困難也是要面對。

鄭文燦強調，替代方案仍然需要理性討論才會具有可行性，才會知道困難在哪裡？這個時刻應該是公投成案後，社會上需要有良好與理性討論，桃園市政府站在保育藻礁的優先性立場來處理這個問題，我們會繼續地把海岸生態與藻礁保育做得比以前更好，讓大家看到藻礁是我們珍貴的自然遺產，也是必須珍惜的台灣的自然地景，我們會繼續努力。

媒體還詢問制憲小組的會前會預計有哪些項目會列入討論？市長怎麼看前主席姚嘉文提出的「台灣共和國」制憲政府？

鄭文燦解釋，憲改小組還沒有正式開會，現在具體的議題與議程都還沒決定，大家期盼的憲改的議題，社會各界提出了很多的討論，像是18歲的公民權、三權或五權的選擇，或是立委選制等，這些議題並沒有進入議程討論，我想一切是以開放的態度，等進入議程以後再由黨部對外說明。

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