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姪子戀上「18禁」4探網路「桃花源」　情慾秘密因這事姑姑共患難

▲桃園市李姓男子去年8月間趁姑姑拜訪時，趁機翻拍其信用卡，再上成人網站盜刷消費約2300元，銀行查出不明消費告知李女後報警提告。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲桃園市李姓男子去年8月間趁姑姑拜訪時，趁機翻拍其信用卡，再上成人網站盜刷消費約2300元，銀行查出不明消費告知李女後報警提告。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子去年趁姑姑到住家訪問時，未經同意翻拍其信用卡號，同年8月間連續4天透過網路登入某成人網站消費，總計消費3096元，隔月姑姑收到銀行通知，發現帳目明細中竟有來自某成人網站消費紀錄，驚覺被盜刷報警處理，警方後來查出盜刷者竟是自己姪子李姓男子犯案；李在偵訊時坦承犯案不諱，桃檢考量姑姑事後不願提告，李並無前科，10日偵結予以緩起訴處分。

檢警調查，李姓女子去年8月5日拜訪位於桃園區的哥哥住家，28歲的李姓男子偷偷拍下姑姑的信用卡卡號，趁姑姑離開後，當日透過網際網路上某成人網站消費看A片，事後還偷偷將銀行小額消費簡訊刪除以掩人耳目；李男食髓知味後，又再同月7日凌晨、17日下午、19日凌晨再度登入成人網站盜刷姑姑信用卡看A片，總計4筆消費共計3096元。

李女隔月25日收到銀行信用卡帳單，發現這4筆再成人網站消費紀錄，驚覺信用卡遭到盜刷，立即報警處理。案經警方搜查發現李男涉案，移送桃檢偵辦。

李男在偵訊時坦承犯行，也承認消費後刪除銀行通知消費簡訊，桃檢根據李男手機瀏覽紀錄截圖照片、銀行信用卡盜刷明細與李女證述等情節，確認李男涉嫌認定涉犯詐欺得利、變更電磁紀錄等罪嫌；但檢方考量李女事後不願提告，
李男沒有前科、犯後也坦承犯案，銀行部分也陳述受損金額已扣款完畢沒有損失，檢方偵結予以李男緩起訴處分，李男應於緩起訴處分確定之日起6個月內參加法治教育2場次。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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