鄭文燦發2千字長文談藻礁　桃市府6年砸8.4億護海岸生態

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

珍愛藻礁公投連署書將達60萬份，最晚於16日送進中選會審核。對此，桃園市長鄭文燦9日於臉書發表2000字長文談藻礁，桃市府這六年來在海岸保護業務合計投入8億4224萬元，保護藻礁及海岸生態；而中油三接站主要是為了大潭電廠新增機組的供氣，是「非核家園」的配套方案，並達成「減煤減空污」的目標；在能源與生態環境衝突的狀況下，蔡政府盡力將對藻礁的影響降低。

鄭文燦表示，在上任前提出「觀新藻礁要保護，大潭藻礁要調查」，就是希望藻礁保護能夠建立制度。為了統一事權，成立海岸保護專責單位「海岸管理處」，以更多的人力及預算，結合各單位的職權，分別完成了「桃園藻礁污染源督察管制計畫」、「桃園市海岸生態保護白皮書」、「大潭藻礁區調查報告」，從工業污染源的稽查、河川污染的監測、海岸生態教育、藻礁及海岸巡護、海洋垃圾清除、海廢回收再利用、漁業文化體驗、濱海植物園設置、藻礁生態環境教室興建，到濱海休閒觀光的推動，六年來，市府在海岸保護業務合計投入8億4224萬元，保護藻礁及海岸生態。

鄭文燦指出，桃園沿海藻礁南北延伸達27公里，市府採取了分段分區的保護對策。2014年7月公告劃設「觀新藻礁生態系野生動物保護區」共315公頃，海岸線4.3公里；他上任後在2015年1月公告劃設「許厝港國家級重要濕地」共961公頃，海岸線10.5公里。兩個保護區共1276公頃，海岸線達14.8公里。桃園沿海27公里的藻礁生態，扣除以牡蠣礁為主的沙崙及樹林草漯段、長期沙埋的白玉段，目前已有86.7%的藻礁，劃入保護區的範圍。

鄭文燦提到，藻礁成長的天敵是污染、砂埋及垃圾，所以市府也強力取締不合格的污水排放，「桃園市藻礁污染源督查管制計畫」，即所謂貓頭鷹專案，自2015年上任到至今，六年多來一共罰款3億2700萬，稽查1萬2228次，開罰1400件，勒令停工超過95件，移送法辦16件。目前，桃園河川污染指標大幅改善，藻礁的生態系，逐漸恢復多樣性與生命力。

鄭文燦說，桃園市海岸管理處與民間合作，結合沿海社區成立海岸巡護隊17隊（604人）、環保潛水隊3隊（133人）、環保艦隊2隊（95艘），並陸續在河川口設立水質監測站，預定設置完成11站。同時，桃園市政府、中央大學及中央氣象局三方合作，設置海象雷達站5站，強化近海環境監控；市府環保局、警察局、環保署、桃園地檢署、海巡署北部分署、警政署保七總隊，成立「查緝環境犯罪聯盟」，有效阻止不法業者排放污染，保護藻礁及海岸生態。

鄭文燦也說，為了讓更多人了解藻礁生態的重要性，市府也投入1500萬，建立「藻礁環境生態教室」，推動環境教育，並且在今年開辦「里海學堂」，編寫藻礁生態教材，目標培訓500位藻礁種子教師，深入校園。同時，向經濟部爭取1億2千萬補助海洋大學在觀音設置藻礁生態館，已獲核定。未來，市府也會持續推廣藻礁及海岸生態的環境教育，讓藻礁成為環境教育亮點。

針對保育藻礁的政策，鄭文燦表示，這六年多來桃園市政府結合民間力量、學術單位，通力合作，保護藻礁及海岸生態，現在已經有所成果。目前，桃園市已劃設「許厝港國家級重要濕地」961公頃、「觀新藻礁生態系野生動物保護區」有315公頃、「草漯沙丘地質公園」284公頃、新屋石滬群11座，成為桃園市海岸四大生態亮點；此外，他也要求藻礁保護要以科學的調查為基礎，因此於2015年向農業局委託中央大學進行藻礁調查，而中央大學報告結論並未建議將大潭海岸劃設為自然保留區。

鄭文燦表示，行政院於2014年宣布核四封存，同時啟動中油第三天然氣接收站計畫，三接主要是為了大潭電廠新增機組的供氣，是「非核家園」的配套方案，並達成「減煤減空污」的目標。目前，核四廠封存，核二、核三廠將在2025年之前陸續除役，加上中南部火力發電廠要降載，減少燃煤空污，這些發電缺口要如何補足，如何確保民生與工業的穩定？大潭電廠是空污較少的天然氣發電廠，遂成為選項，但也是藻礁議題的衝突根源，但從馬政府核定的232公頃開發面積，到蔡政府時期，縮小了90%面積，只剩23公頃，是原本的10%，蔡政府盡了非常大的努力，雖是沉重的選擇，卻也是盡力將對藻礁的影響降低。

鄭文燦也說，環團主張三接改設台北港的替代方案，是出自於保護大潭藻礁的願望，但也有許多困難必須克服，包括新北市政府正式發函反對，新北市議會也決議反對，加上經濟部評估三接移至台北港方案，要11年才能完成填海造陸的工程，時程上將會來不及2023年大潭電廠的供氣需求。而台北港到大潭電廠40公里的距離，陸地管線必須面對沿線反對，海底管線會必須通過淡水區、桃園區及中壢區三大漁會的漁船作業海域，也有一定的難度。如果要決定這個替代方案，上述的困難也無法迴避。

面對各方質疑，鄭文燦強調，我們正面臨能源轉型的關鍵時刻，北部必須穩定供電，中南部希望減煤減空污，而非核家園的理想，已經走到最後一步。這些價值都是我們追求的，我們只有用理性的討論，才有可能突破對立的迷霧。

鄭文燦也表示，保育藻礁、非核減煤，其背後都是環保的思維，都是一顆愛台灣的良善之心，都是為了留給後代子孫一個永續的環境，這些主張無須互相否定。此時此刻希望，台灣人民能夠理性溝通、務實面對，釐清各項事實，在兩種環保方案的兩難之中權衡。畢竟，「我們都生活在台灣，我們也只有一個台灣，如何留給後代子孫一個永續繁榮的台灣，是我們這一代必須面對的問題。」

▼桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區。（圖／記者林振民攝）

