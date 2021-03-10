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被分手秒變恐怖份子！瘋傳性愛片　嗆：掃射2桶瓦斯讓全家人陪妳

▲孫姓男子於2016年間與女子交往，期間孫利用多次嘿咻機會偷拍性愛影片，後來不滿被分手，竟多次以「你真讓我死心了，一定會讓人陪葬」等語恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲孫姓男子於2016年間與女子交往期間，利用多次嘿咻機會偷拍性愛影片，後來不滿被分手，竟多次以「你真讓我死心了，一定會讓人陪葬」等語恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

孫姓男子與女友在2016年11月間交往，雙方後來在高雄市地區汽車旅館發生性愛關係，孫男趁機偷拍2人嘿咻影片，未料，2人感情生變，女子欲分手求去，孫多次企圖挽回未果，從同年12月至隔年1月間，多次揚言要散播2人性愛影片給女子親朋好友「觀賞」，還透過Line傳訊息「你真的讓我這心死了，我一定讓人陪葬…」等語恐嚇，女子心生畏懼報警處理；桃園地院法官依妨害秘密、恐嚇危害安全；散播竊錄他人非公開活動內容、詐欺取財等罪應執行1年2月有期徒刑；得易科罰金部分，應執行有期徒刑6月，還可上訴。

檢警調查，45歲的孫姓男子在2016年11月間透過網路認識女子，2人成為男女朋友關係，2人曾在高雄市鼓山區某汽車賓館發生性關係，當時孫男以手機竊錄與女子性愛影片，同年12月底，女子有意分手，孫男多次挽回未果，基於恐嚇危害安全之犯意，透過手機Line之通訊軟體傳送「妳真讓我這心死了，我就一定會讓人當陪葬，是你家的誰我不知」、「等妳媽還是你弟出門，就把他們押起來， 讓妳主動拜託我跟你談」、「抱歉，現在開始，妳家成了戰略地，包括妳媽，我不會再客氣，看到我就帶走，不走我就打」、「由愛轉恨得那種報復感，那種非把妳捉在手上，讓妳嚐試極其蹂躪，千刀萬剮的極度偏激感受」、「差點叫人放二桶瓦斯在妳家門口再拿槍來掃射，最好讓妳們家人全陪妳」，甚至還恐嚇要散布性愛影片給其親朋好友觀看，女子心生畏懼下報警處理。

檢警還查出，孫男在隔年4月，一度以假暱稱向女子聲稱要加入好友，便謊稱要女子匯錢給他才願意見面等，女子不疑有他，果真匯款1000元給孫男指定之銀行帳號；檢方後來根據女子指證與Line之對話截圖等證據，另根據相關證人提供之性愛影片截圖與照片等證據，將孫男依妨害秘密、恐嚇危害安全等多項罪名起訴。

孫男在法官偵訊時坦承犯行，也承認無故竊錄女子非公開性交活動、恐嚇危害安全、散布本案性愛影片、分別詐取女子財物；法官審酌，孫與與受害女子曾為交往之男女朋友關係，卻不知尊重女子自主意思，竟於交往程中非法竊錄之非公開性交活動，並在分手之際利用該影片與以其他言詞內容恫嚇女子，還將影片散布予他人，造成女子身心嚴重受創，手段甚為惡劣，應予嚴厲譴責，衡量孫男家庭狀況與經濟收入條件等，依竊錄他人非公開活動罪，判處4月有期徒刑、恐嚇危害安全罪判處7月有期徒刑、散布竊錄他人非公開活動內容罪判處8月有期徒刑、詐欺取財罪部分2件各處2月有期徒刑，不得易科罰金部分應執行1年2月有期徒刑；得易科罰金部分，應執行6月有期徒刑，如易科罰金，以每日1千元折算1日，還可上訴。

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