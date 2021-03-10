「十四五」提改善華北空汙　專家：汙染排放需再減7成

▲彭應登認為，若要徹底改善空氣品質，目前華北地區汙染物排放總量應再減少至少70%。（圖／記者曾俊豪攝）

記者陳怡靜／綜合報導

今年適逢大陸「十四五」開局之年，政府工作報告提出，改善環境二大要點，包含徹底改善空污和黑臭水體（黑池塘、臭水溝）整治。專家直言，若要徹底改善空氣品質，就目前華北地區汙染物排放總量應「再減少70%至80%」。

綜合陸媒報導，大陸在「十三五」規劃綱要就已提出，要加大黑臭水體整治力度，全國城市中的黑臭水體消除比例達98.2%，此次的「十四五」主要規劃為推進美麗河湖保護與建設，化學需氧量和氨氮排放總量分別下降8%。

大陸國家城市環境污染控制技術研究中心研究員彭應登表示，治理過程中發現，黑臭水體是一項綜合的工程，「不只是河道治理，還有城市污水源頭的治理、城市管網的完善。」在水汙染防治上，政府在2015年就推出《水污染防治行動計劃》又稱「水十條」，希望在2030年能徹底消除城市建成區的黑臭水體。

彭應登認為，「水十條」在制定的時候，低估了治理難度，「我們要充分認識到任務的艱鉅性、長期性、複雜性。但是在十四五期間基本消除是一個比較現實的目標。」

除此之外，「十四五」綱要也提出，加強大程式大氣質量達標管理，推進細顆粒物（PM2.5）和臭氧協同控制，地級及以上城市PM2.5濃度下降10%，有效遏制臭氧濃度增長趨勢，消除重污染天氣。

彭應登也說，空氣污染是地區與地區之間互相影響，北京很難獨善其身，還需要協助周邊城市協同治理，提供資金、技術，實行聯防聯控。他也強調，「不能簡單地把污染轉移到另一個地區，要在疏解過程中，注重企業的升級換代。」

▲彭應登建議，若要徹底改善環境汙染，必須先檢討目前汽車產業政策。（圖／記者曾俊豪攝）

不僅如此，彭應登也提出造成空氣汙染的主因，包含「能源結構、產業結構、運輸結構和用地結構」，必須採取措施建構長效的大氣污染治理體制和機制。他認為，空氣質量改善的終極目標是「空氣質量不受氣候影響」，也就是「在出現靜穩的天氣情況下，也能不形成重污染，這是真正實現了空氣質量改善的終極目標。」他預估要實現這目標，華北地區汙染物排放量，必須在現有基礎上再減少70%至80%。

最後他也提出，要徹底改善環境汙染，必須先檢討目前汽車產業政策。彭應登認為，目前汽車產能過剩，汽車從生產、使用到報廢，包含汽車的堆放、拆解過程產生的廢物無處處置等，都可能造成二次污染。因此，必須先調整汽車發展政策，在兼顧經濟發展和環境治理取得平衡。