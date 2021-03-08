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藻礁、中火只能2選1？環團籲政府走第三條路「綠色能源轉型」

▲▼環團呼籲全民節能雙救大潭藻礁及婦幼健康才是雙贏 。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）

▲環團認為政府沒有綠色進步能源轉型的第三條路可走？（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供，下同）

記者許展溢／台北報導

經濟部長王美花日前表示，藻礁公投八月若成案，中油三接案將生變 ，中火燃煤會增，以補用電缺口。台灣健康空氣行動聯盟今（8日）指出，希望藻礁保存和婦幼健康是雙贏，支持天然氣過渡能源，但建議三接站移地開發，不應犧牲珍貴藻礁生態系外，質疑中火和藻礁難道只能二選一？政府應走出第三條路「綠色進步能源轉型」。

今天是婦女節，環團邀來世新大學性別所教授陳宜倩、台中市家醫科女醫師賴怡均、台灣護樹團體聯盟發起人張美惠和雲林健康空氣行動聯盟代表古珮嫆等代表，為藻礁和婦幼健康向政府喊話。台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，台灣住宅及工業電價皆為全球第4便宜（IEA2019統計），當中工業電價低於日、韓、中、新加坡和泰國等亞洲國家。低電價、高燃煤佔比的台灣，推估每年燃煤健康成本可能高達1520億台幣，本土研究推估全台電廠零排放可使PM2.5濃度減少1.05 μg/m3，最低可產生健康效益達718億，最高可達1625億台幣。

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葉光芃說，納入外部的環境及社會成本才等於真正電價，顯見台灣煤電成本外部化嚴重，及時調整電價合理化，將可兼顧節電救藻礁及救中南部人的肺，然而去年9月中央卻拍板不調整電價，創下史上最長凍漲紀錄，低電價政策讓工業部門降低用電成本，卻換來全民昂貴藥袋，划算？

▲▼環團呼籲全民節能雙救大潭藻礁及婦幼健康才是雙贏 。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）

▲環團呼籲全民節能雙救大潭藻礁及婦幼健康才是雙贏 。

陳宜倩認為政府將經濟發展（供電選擇），與生態保護（藻礁）對立，只能二擇一，特別不利於女性國民，違反了憲法保障的平等權利。古珮嫆指出，採購成本較低的煤炭卻是含碳量最高，汙染毒性最強的化石燃料，一旦中火增煤，空汙也會往南擴散到雲林一帶，恐加重當地霾害。

張美惠批目前政府在面對環評都是採取霸王硬上弓的方式，帶來非常嚴重的後果，大潭藻礁爭議就是顯著案例，除傷害民主制度減少威信之外也於事無補，請政府不要再幹這種傻事。接著張美惠不滿說，請政府別再用網軍治國，從前國民黨執政時所有媒體都管制，只能歌功頌德之外還會打壓言論自由，這點老一輩的民進黨支持者記憶猶新，這些高壓手段都已證實無效，不解民進黨還要利用網軍帶方向造謠？

環團最後提出「全民節能雙救大潭藻礁及婦幼健康才是雙贏」、「調整電價合理化」，和「燃煤的外部成本內部化為生產成本，依照含碳量公平徵收碳稅，使煤碳課稅的相對價格高過天然氣，提高燃煤成本」三訴求。

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