雲嘉南空氣品質差　斗六、嘉義、台南等12地區「紅色警示」

▲雲嘉南地區空氣品質差。（圖／翻攝空氣品質監測網）

記者崔至雲／台北報導

環保署今（6日）指出，6日白天西半部地區風速弱，污染物易累積，包含，雲嘉南地區、竹山地區屬紅色警示，所有族群應減少在戶外活動，中部、高屏地區、金門地區屬橘色提醒，敏感族群應減少在戶外劇烈活動，一路到晚起鋒面通過及東北季風增強，空氣品質才將逐漸好轉。

根據環保署空氣品質監測網顯示，截至今天上午11時，中部以南地區空氣品質多為橘色至紅色等級，其中雲嘉南地區一早一片紅通通，有12個測站為紅色等級，包含竹山、斗六、崙背、新港、朴子、嘉義、新營、台南（北門）、麻豆、善化、安南、台南測站，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

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環保署指出，6日晚起鋒面通過及東北季風增強，空氣品質將逐漸好轉；7日至10日受東北季風影響，迎風面地區擴散條件佳，下風處南部地區，污染物稍易累積；11日至12日東北季風減弱，西半部地區擴散條件轉差；空氣品質受氣象條件影響大，時序進入春季，天氣變化快速，預報不確定性較高，請隨時留意最新空氣品質資訊。

環保署提醒，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，民眾應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，戴口罩防護。

