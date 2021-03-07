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陸前工信部長：實現「製造強國」目標至少還需30年

▲▼上汽集團臨港生產基地。（圖／記者陳政錄攝）

▲上汽集團臨港生產基地的自動化汽車產線。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國政協十三屆四次會議第二次全體會議，於3月7日上午在北京人民大會堂舉行，大陸前工信部長、全國政協經濟委員會副主任苗圩在做發言時點出，中國大陸製造業「大而不強、全而不優」的問題，坦言在全球製造業四級梯隊格局中，處於第三梯隊，實現製造強國目標至少還需30年。

他強調，「推動製造業高質量發展，是當前和今後一個時期我國經濟發展中的重大戰略任務。」近日，大陸全國政協、人大會議密集討論、審議政府工作報告，以及十四五規劃和2035年遠景目標綱要草案，內容將推進產業現代化發展、實現製造強國放在重點項目。

▲▼大陸全國政協十三屆四次會議第二次全體會議3月7日上午舉行，前工信部長苗圩進行大會發言。（圖／新華社）

▲大陸前工信部長苗圩7日在全國政協會議上，進行大會發言。（圖／新華社）

苗圩坦言，近年來，中國大陸製造業發展成就很大，但「大而不強、全而不優」的局面並未得到根本改變，基礎能力依然薄弱，關鍵核心技術受制於人，「卡脖子」「掉鍊子」風險明顯增多，製造業佔GDP的比重下降得過早、過快，不僅拖累當期經濟增長，影響城鎮就業，還將帶來產業安全隱患，削弱經濟抗風險能力和國際競爭力。

因此在進入新發展階段時，他認為加快推動製造業高質量發展更加迫切。苗圩提出幾點建議，包括第一，進一步統一對製造業高質量發展的思想認識；第二，加快健全有利於製造業高質量發展的體制機制；第三，推進創新鍊和產業鏈深度融合；第四，加快建設支撐製造業高質量發展的人才隊伍。

苗圩表示，要提升產業鏈供應鏈自主可控能力，解決企業公平競爭機制尚不健全，一些隱性的市場准入限制依然存在，要素價格市場化形成機制不完善，能源、土地、環保等價格不能充分反映市場供求關係和資源稀缺程度，企業稅費負擔依然較重，金融對製造業的支持力度亟待加強等問題，科學配置科技資源，推動創新鏈、產業鏈、政策鏈、資金鍊、人才鏈深度融合等。

參與大陸新冠疫苗研發的軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所長，中國工程院院士陳薇也在會上發言，她說，要解決生物科技創新方面的「短版」，建議建立國家重大安全科技攻關「白名單」制度、建設特需疫苗國家技術創新中心、持續開展新冠疫情防控科研攻關、營造潛心基礎研究的良好科研生態。

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▼大陸全國政協十三屆四次會議第二次全體會議3月7日上午舉行。（圖／新華社）

▲▼大陸全國政協十三屆四次會議第二次全體會議3月7日上午舉行。（圖／新華社）

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