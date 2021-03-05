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解讀大陸兩會　美媒：數十年來最重要政治會議

▲▼大陸國務院總理李克強、政府工作報告、涉台、2021兩會、九二共識。（圖／翻攝 央視）

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸2021兩會於昨4日開始，今年也是「十四五」規劃開局之年、中共建黨百年、新冠疫情後時代、以及新中美關係變化。不少外媒認為，「可能是中國數十年內最重要的政治會議」，可以更了解大陸未來五年優先政策和契機。

不受情影響，北京依照既定時間舉行兩會，首先登場的全國政協十三屆四次會議，於3月4日下午3時在人民大會堂開幕。隔天十三屆全國人大四次會議於今（5日）舉行，主要將審查國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案。

依照過去慣例，中外媒對兩會的關注分兩大部分，針對大陸內部聚焦話題，從是否設定GDP增長目標、人口政策到環境保護、國內國際「雙循環」新發展格局，以及「十三五」重點扶貧收官總結成果。另外，大陸軍費增長、外交國際政策等都是備受關注焦點。

▲▼ 2021、兩會、習近平、李克強、林鄭月娥、維安 、兩會場外、毛澤東、人民大會堂。（圖／路透社）

▲「愛國者治港」牽動香港未來選舉制度。（圖／路透社）

據陸媒《觀察者》報導稱兩會前夕，北京開始釋放「愛國者治港」訊號，多家外媒也預測兩會將為香港帶來的變化。《路透社》甚至使用「地震」來形容。事實證明，第十三屆全國人大四次會議新聞昨晚4日發佈會，預告一項與香港特區有關的會議議程。

報導引述稱，美國《時代週刊》網站2日文章曾表示，美媒注意到了兩會期間嚴格的防疫措施，並認為「即將召開的兩會可能是中國數十年內最重要的政治會議，雖然兩會一直很重要，但今年尤其值得關注」。原因是，新的五年規劃意味著，會議將充滿長遠倡議。

《財富》雜誌網站詳細介紹並且描述今年大陸兩會「意義非凡」，「中國第十四個五年規劃即將出爐，這是70年來引導中國成長為世界第二大經濟體的一系列宏觀經濟指導方針中的最新一項。」

《華盛頓郵報》認為，「兩會」為外界提供寶貴的機會，得以瞭解中國眼中和想要傳達的優先事項。GDP目標、扶貧、人口、「愛國者治港」，都是外媒關注這些話題。

▲▼ 2021、兩會、習近平、李克強、林鄭月娥、維安 、兩會場外、毛澤東、人民大會堂。（圖／路透社）

▲今年大陸GDP增速定調6%以上。（圖／路透社）

《時代週刊》今年則認為，「幾乎沒有人認為這次會有什麼不同。」它根據自己的議程援引一家咨詢公司稱，「對中國來說，與其設定一個不確定能否實現的目標，不如乾脆放棄（設定）目標。」

報導指出，去年，大陸總理李克強已經強調，「沒有提出全年經濟增速具體目標，主要因為全球疫情和經貿形勢不確定性很大，我國發展面臨一些難以預料的影響因素。」這樣做有利於引導各方面集中精力，抓好 「六穩」、「六保」工作。值得一提的是，中國是去年唯一實現經濟正增長的世界主要經濟體。

對此，《時代週刊》也補充認為，不設定GDP目標的做法，與中國在政策上從所謂「粗獷增長」轉向更高質量衡量基準的趨勢相符。

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