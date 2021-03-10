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台南地區水情嚴峻　虎頭埤蓄水豐可供一期作

▲台南地區主要水庫蓄水量偏低水情嚴峻，惟新化虎頭埤水量豐，應可提供一期作完成灌溉用水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地區主要水庫蓄水量偏低水情嚴峻，惟新化虎頭埤水量豐，應可提供一期作完成灌溉用水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地區水情嚴峻，曾文水庫、烏山頭水庫、南化水庫蓄水量15.2至48.3％，總蓄水量15826萬噸，白河水庫甚至空了，目前除減量供水，農民也擔心一期作的供水問題，農田水利署嘉南管理處新化分處指出，新化虎頭埤水量豐，應可提供一期作完成灌溉用水。

台南水情嚴峻，台南市長黃偉哲日前甚至說出，如果台南民生用水真的缺水，他會毫不猶豫地去鑿井，這是要救老百姓，沒什麼好批評，覺得該怎麼做，就怎麼做，因此市府還是會努力去開拓水源。

▲台南地區主要水庫蓄水量偏低水情嚴峻，惟新化虎頭埤水量豐，應可提供一期作完成灌溉用水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前曾文水庫蓄水量15.2％7752萬噸、烏山頭水庫蓄水量48.3％3809萬噸、南化水庫蓄水量48.3％4265.4萬噸，3座水庫總蓄水量15826萬噸，白河水庫甚至空了，目前用水管理單位正努力調配，希望能撐到7月份。

除工業用水、民生用水外，一期作之農業用水也引起農民憂心，擔心一期作無水可用，惟農田水利署嘉南管理處新化分處指出，台南新化區虎頭埤水庫卻仍豐盈，每天還釋出5千噸供新化地區50多公頃灌溉，虎頭埤得天獨厚有6百多公頃的集水區，截至今還有101萬噸用水，應可提供一期作完成灌溉用水。

據了解，新化虎頭埤水庫每日還有1、2千噸進水，主要是中興林場等6百多公頃的集水區不時讓虎頭埤水庫有進帳，如今每天也釋出5千噸用於一期作農業灌溉，對農民而言，應是佳音。

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