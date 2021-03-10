強擄台南直播主凌虐　最後在逃嫌犯落網！曾是「蝦米」小弟

▲台南直播主遭綁架案，警方逮捕潘姓在逃嫌犯 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

台南市一名直播主於1月21日晚上出門被數名不詳人士擄走，遭人上手銬腳銬凌虐，直到付了60萬元贖款才獲釋。警方查出該案唯一在逃要犯潘姓嫌犯曾是綽號「蝦米」的角頭大哥的手下，於去年底才因涉槍毒案獲交保，隨即再度擁槍，8日凌晨於嘉義縣大埔鄉潘嫌藏匿的民宿進行圍捕，雖然第一時間被逃走，但警方持續在附近埋伏，終於將人逮捕。

▲警方扣有改造手槍1枝、子彈12顆 。（圖／記者洪靖宜攝）

台南一名直播主1月21日晚間到安平區健康三街超商購物時，被數人押上車，戴上手銬軟禁，2天內被迫在鏡頭前脫光衣服裸露身軀、唱歌，直到親友出面調解，支付60萬元贖金才自由。警方第一時間成立專案小組全力偵辦循線逮補6人。

高雄刑大偵查第二隊近日偵辦一起毒品案時，意外獲知潘姓嫌犯涉及台南市唐姓直播主被恐嚇案，為該案唯一在逃要犯，且擁槍自重，進一步追查發現潘嫌長期依附在遭主嫌「蝦米」槍擊致死的陳姓角頭大哥手下，於去年底才因涉槍毒案獲交保，隨即再度擁槍，警方認為動機可議。

▲台南直播主遭綁架案，警方逮捕潘姓在逃嫌犯 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經報請橋頭地檢署楊翊妘檢察官指揮偵辦並核發拘票，於8日凌晨，在嘉義縣大埔鄉潘嫌藏匿的民宿進行圍捕，該民宿地處空曠山坡下，不僅人煙稀少，專案小組車輛接近，潘嫌即發現有異狀，轉身往民宿後方逃竄，警方追捕過程中潘嫌還開了一槍，加上天色昏暗加潘嫌熟悉地形最後讓他逃脫，於天色漸亮後，沿逃逸路線進行搜捕，發現潘嫌的手槍及彈匣，研判為潘嫌慌亂逃竄時所遺留。

▲蔡信助副大隊長。（圖／記者洪靖宜攝）

警方隨即派員至潘嫌平日可能藏匿及易出入之處所進行埋伏監控，順利於同晚在某車行發現潘嫌行蹤，隨即上前拘提逮捕將他制伏在地，扣有改造手槍1枝、子彈12顆，雖然潘嫌否認涉嫌綁架直播主案，全案詢後，依槍砲條例等罪移請橋頭地檢署偵辦。另有關潘嫌所涉及台南市多起刑事案件，已轉請該管轄單位接續偵辦。

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