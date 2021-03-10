台南黑幫火拚2死！方仰寧出手整頓　第四分局長等3人全部調離

▲台南安平連續發生一連串社會矚目的重大治安案件接連發生，逼得新任台南市警局方仰寧（左）親自坐鎮指揮，親自說明案情，也造成四分局長蔡進閱（右）等人事異動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平連續發生直播主擄人勒索、王姓男子被刺殺、陳姓老大被行刑槍決身亡，一連串社會矚目的重大治安案件接連發生，逼得新任台南市警局方仰寧親自坐鎮指揮，親自說明案情，目前「蝦米」等犯罪集團已查緝到案，市警局10日發布人令，四分局長蔡進閱、副分局長余豐展、偵查隊長吳俊宏全部「降調」。

台南市警局10日上午發布人事命令指出，台南市警四分局轄區近期連續發生社會矚目案件，為穩定轄區治安，相關人員檢討調整計10 員，統一於年3月12日交接，相關調動如下：1、第四分局長蔡進閱調任佳里分局長、佳里分局長甘炎民調任第四分局長；第四分局副分局長余豐展調任新化分局副分局長；新化分局副分局長楊富仁調任佳里分局副分局長；佳里分局副分局長調任第四分局副分局長。

2、 第四分局偵查隊長吳俊宏調任第六分局勤務指揮中心主任；新化分局偵查隊長蔡志成調任第四分局偵查隊長；刑警大隊偵六隊長吳業昌調任新化分局偵查隊長；刑警大隊專員邱緯賓調任刑警大隊偵六隊長；刑警大隊專員李政憲調任刑警大隊偵三隊長。

據了解，第四分局轄區連續發生直播主擄人勒索案、王姓男子停車場被刺殺案、陳姓老大被行刑槍決身亡案等一連串因黑幫利益與糾紛引發的社會矚目治安事件，引起行政院、內政部、警政署十分重視關切，警政署長陳家欽親自南下台南，與新任局長方仰寧共同宣示打擊黑幫、暴力犯罪的決心，台南市警局長方仰寧更罕見新自站上第一線，坐鎮指揮並對表發言，說明案情與相關進度，以安撫民心。

警政高層對四分局查處這些重大刑案之偵防表現與媒體應對處理，甚為不滿意，終在「蝦米」等犯罪集團相關涉案人到案，正式發布相關人事檢討調動，罕見地將第四分局分局長、副分局長、偵查隊長同步調動，且均是「降調」，四分局長蔡進閱、副分局長余豐展從「甲等分局」被調任「乙等分局」，偵查隊長吳俊宏拔掉偵查隊長改調勤務中心主任，職等一樣但職務「降調」。

據了解，分局長的晉升有一定的規定，以台南市來說，新任分局長都是從原台南縣的偏遠分局逐一往原台南市區之「甲等分局」調，一般而而如調入市區甲等分局滿四年，警政署積分排名在前，即有機會擢升，蔡進閱調任四分局長3年多即將滿4年，如今調任「倒退嚕」，若要回歸原「排名」位置，將十分艱辛。

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