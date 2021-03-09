崑山科大台南世宗學堂　獲韓國官方認可進入3年期營運

▲崑山科技大學與韓國映像大學合作，共同申請「韓國世宗語言學堂」，經歷半年試營運，執行成果良好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學與韓國映像大學合作，共同申請「韓國世宗語言學堂」，2020年6月核准設立，成為全球新設34處據點之一，經歷半年試營運，執行成果良好，今年初經過韓國世宗學堂財團批准，正式進入3年期營運階段，未來將持續開設韓國語課程及推廣韓國文化，提供有意學習韓語人士一個多元且優質的學習管道。

崑山科技大學多年來致力促進國際交流，也積極爭取教育部各項計畫經費挹注，有效提升校園的國際化發展，與韓國更是保持密切關係，共與40多所韓國大學締結姊妹學校。其中，與姊妹校韓國映像大學合作，向韓國世宗學堂財團（韓國官方認證教育機構）申請設立台南世宗學堂，共開設4個班級，已培育約80名學員修習韓語文，另逾千人次參與韓國文化體驗活動，成效相當優異。

崑大國際處莊岳峰國際長表示，該校去年9月已完成台南世宗學堂第一期正規班學員培訓，第二期韓語課程已於今年3月份開班，並聘請專業韓籍教師授課，每期培訓時間為15週，共計45小時課程。第二期共開設3正規班課程，包含韓語初級與韓語初級等，每班最多招收20人，期滿頒發結業證書，學習表現優異學員也有機會獲得獎勵。

此外，隨著韓流熱潮的興起，也不定期開設有關韓劇、KPOP等主題式線上課程，提供學員活潑有趣的課程選擇，另將辦理韓國美食展、韓國電影賞析、5月5日韓國兒童節及韓式料理製作等體驗活動，精彩可期。

崑大國際處歡迎該校教職員生及大台南地區有意學習韓語文化之人士申請報名．相關課程資訊可上網搜尋「台南世宗學堂」或點選臉書粉絲頁連結查詢：https://www.facebook.com/tainan.sejong。

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