失戀少女「喝7罐啤酒」坐別人車險遭強吻　1年半後因一道光嚇哭

▲少女被窗簾透進來的光嚇哭，因此找上輔導老師，全案才曝光。（示意圖／翻攝免費圖庫pxhere）



記者陳俊宏／綜合報導

台南市一名15歲少女因失戀，和曹姓朋友一起在車上喝酒，卻險遭強吻，因此留下陰影，在案發1年7個月後的暑假，「有一天早上窗簾的光照進來，很像當天在車上反抗時的那個光，我就嚇到哭了，之後就幾乎每天晚上都很害怕。」法官依強制猥褻罪，判曹男4月徒刑、可易科罰金、緩刑2年。

判決指出，曹男是到少女打工的超商買東西，因而認識對方，加了她的LINE聊天，雙方僅為普通朋友。2017年12月的跨年夜，他得知對方失戀心情不佳，就邀請到公園喝酒散心，後因她稍有醉意，就改到停放在住處外的車內聊天。

未料，曹男竟突然起色心，將坐在副駕駛座的少女座椅往後拉平，想趁機強吻，嚇得對方抿嘴掙扎反抗，在抓了她的手腕2、3分鐘後才鬆開，並佯裝無事，繼續與她在車內聊天到元旦凌晨4時許，才開車送對方回家。

▼少女在曹男車內喝酒，未料險遭強吻。（示意圖／翻攝免費圖庫pexels）



少女證稱，曹男當時帶很多啤酒來，「那天晚上我喝了大概6、7罐，他也是喝了6、7罐…那天在車裡我有傳訊息給我前男友，前男友沒有回我，我也有試圖打電話給前男友，對方也沒有接。當時被告也在車內，他有叫我不要再打，我還是有打，不過仍然沒接。」

少女說，當下被告壓住她手的時候，「他的臉靠很近要親我，我就把臉撇開、嘴巴閉緊，一直掙扎，這個過程大約2至3分鐘，之後被告就自己放開，我就當作沒事坐起來正常聊天。」

少女表示，案發後很怕再遇到被告，「如果在店裡遇到，我就會去倉庫躲起來，之後我都沒有直接跟被告接觸。我是到2019年才把這件事情告訴輔導老師，因為這件事情雖然已經過了，但一直壓在心裡。」

少女指出，一直到2019年暑假，「有一天早上窗簾的光照進來，很像當天在車上反抗時的那個光，我就嚇到哭了，之後就幾乎每天晚上都很害怕，會想起來。後來我就決定去跟輔導老師談談看，希望心裡不舒服的感覺看有沒有人可以幫助，當時講的目的並不是要去追究被告的責任。」學校得知後立即通報，全案才曝光。

▼法官表示，被告造成少女精神上的痛苦與壓力。（示意圖／翻攝PAKUTASO免費圖庫）

被告則辯稱，當時在車內確實欲親吻少女，但他是右手放在中間置物箱，左手放在她右手手臂上，印象中沒有雙手整個壓制，而且身體應該和對方有一些距離，「她當時確實有掙扎把頭撇開不讓我親，所以我後來也就放棄。」

台南地院法官認為，被告因一時衝動、短於思慮而觸犯本案，其於本院雖否認犯行，然因被害人並非案發初始即報案，而是間隔1年餘始揭露本案，被告本即有可能因時間經過較久，而對案發過程記憶模糊，應非其無悔過之意。

法官表示，被告造成少女精神上的痛苦與壓力，但因與對方達成調解，並賠償15萬元，當庭向她道歉，是盡力彌補過錯，認當已知所警惕，信無再犯之虞，因此判刑4月、可易科罰金、緩刑2年。全案可上訴。