　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

失戀少女「喝7罐啤酒」坐別人車險遭強吻　1年半後因一道光嚇哭

▲桃園市曾姓男子去年1月透過交友軟體認識未滿16歲少女，當晚竟邀約至摩鐵發生性關係並口交得逞，事後還拍攝裸照等猥褻影片挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲少女被窗簾透進來的光嚇哭，因此找上輔導老師，全案才曝光。（示意圖／翻攝免費圖庫pxhere）

記者陳俊宏／綜合報導

台南市一名15歲少女因失戀，和曹姓朋友一起在車上喝酒，卻險遭強吻，因此留下陰影，在案發1年7個月後的暑假，「有一天早上窗簾的光照進來，很像當天在車上反抗時的那個光，我就嚇到哭了，之後就幾乎每天晚上都很害怕。」法官依強制猥褻罪，判曹男4月徒刑、可易科罰金、緩刑2年。

判決指出，曹男是到少女打工的超商買東西，因而認識對方，加了她的LINE聊天，雙方僅為普通朋友。2017年12月的跨年夜，他得知對方失戀心情不佳，就邀請到公園喝酒散心，後因她稍有醉意，就改到停放在住處外的車內聊天。

未料，曹男竟突然起色心，將坐在副駕駛座的少女座椅往後拉平，想趁機強吻，嚇得對方抿嘴掙扎反抗，在抓了她的手腕2、3分鐘後才鬆開，並佯裝無事，繼續與她在車內聊天到元旦凌晨4時許，才開車送對方回家。

▼少女在曹男車內喝酒，未料險遭強吻。（示意圖／翻攝免費圖庫pexels）

▲▼車窗。（圖／取自免費圖庫pexels）

少女證稱，曹男當時帶很多啤酒來，「那天晚上我喝了大概6、7罐，他也是喝了6、7罐…那天在車裡我有傳訊息給我前男友，前男友沒有回我，我也有試圖打電話給前男友，對方也沒有接。當時被告也在車內，他有叫我不要再打，我還是有打，不過仍然沒接。」

少女說，當下被告壓住她手的時候，「他的臉靠很近要親我，我就把臉撇開、嘴巴閉緊，一直掙扎，這個過程大約2至3分鐘，之後被告就自己放開，我就當作沒事坐起來正常聊天。」

少女表示，案發後很怕再遇到被告，「如果在店裡遇到，我就會去倉庫躲起來，之後我都沒有直接跟被告接觸。我是到2019年才把這件事情告訴輔導老師，因為這件事情雖然已經過了，但一直壓在心裡。」

少女指出，一直到2019年暑假，「有一天早上窗簾的光照進來，很像當天在車上反抗時的那個光，我就嚇到哭了，之後就幾乎每天晚上都很害怕，會想起來。後來我就決定去跟輔導老師談談看，希望心裡不舒服的感覺看有沒有人可以幫助，當時講的目的並不是要去追究被告的責任。」學校得知後立即通報，全案才曝光。

▼法官表示，被告造成少女精神上的痛苦與壓力。（示意圖／翻攝PAKUTASO免費圖庫）

▲▼婦人車禍昏迷2星期，醒來崩潰。（圖／PAKUTASO）

被告則辯稱，當時在車內確實欲親吻少女，但他是右手放在中間置物箱，左手放在她右手手臂上，印象中沒有雙手整個壓制，而且身體應該和對方有一些距離，「她當時確實有掙扎把頭撇開不讓我親，所以我後來也就放棄。」

台南地院法官認為，被告因一時衝動、短於思慮而觸犯本案，其於本院雖否認犯行，然因被害人並非案發初始即報案，而是間隔1年餘始揭露本案，被告本即有可能因時間經過較久，而對案發過程記憶模糊，應非其無悔過之意。

法官表示，被告造成少女精神上的痛苦與壓力，但因與對方達成調解，並賠償15萬元，當庭向她道歉，是盡力彌補過錯，認當已知所警惕，信無再犯之虞，因此判刑4月、可易科罰金、緩刑2年。全案可上訴。

ET快訊
日媒爆「福原愛抱攝影師」惹火江宏傑：我也去偷吃　被控雙面丈夫
打臉王定宇、顏若芳！同居扯分租　49張關鍵直擊照片曝光
美女議員熱戀饒舌才子！居酒屋廝磨全直擊　信義區「真的同居」
那指猛漲464點！　特斯拉「強彈近20％」台積電ADR漲逾2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

名師變乩童！不顧信徒背債300萬　逼「綁約供養」一家四口女密友

失戀少女「喝7罐啤酒」坐別人車險遭強吻　1年半後因一道光嚇哭

惡狼逞慾5分鐘　北市名校女黑暗30年！升學毀了、從此足不出戶

快訊／國三重大車禍！關西段砂石車頭掉下橋底　全線封閉死傷不明

採草莓遭「0減速衝撞」！高雄男下車看車損…又被肇事者打斷鼻樑

快訊／高雄加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

屏東「賭神」打麻將、撲克出老千　被5人上門圍毆！

手推車自己滑動著！護理人員順著看過去…一具遺體浮在池塘中

中校教官「尿噴校門」10秒片瘋傳！校長陪看監視畫面…下場慘了

抖音熱片！黑衣男未上銬鑽入警車引爭議　信義警：助修車非人犯

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

少時Tiffany喝出「5杯開水」味道差別　「準確猜中品牌」《認哥》全場嚇傻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

遭爆同居「美女發言人顏若芳」已婚立委王定宇：只是分租房間

【社畜時代】老闆生日又來了 想當心頭肉就靠這一送｜EP.311

很會炒！「216種炒飯」菜單掀討論 全品項破400↑...網驚：像看榜單

腦袋當機！正妹高空彈跳初體驗 她腿軟哭腔交代媽：遺產拿去用

名師變乩童！不顧信徒背債300萬　逼「綁約供養」一家四口女密友

失戀少女「喝7罐啤酒」坐別人車險遭強吻　1年半後因一道光嚇哭

惡狼逞慾5分鐘　北市名校女黑暗30年！升學毀了、從此足不出戶

快訊／國三重大車禍！關西段砂石車頭掉下橋底　全線封閉死傷不明

採草莓遭「0減速衝撞」！高雄男下車看車損…又被肇事者打斷鼻樑

快訊／高雄加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

屏東「賭神」打麻將、撲克出老千　被5人上門圍毆！

手推車自己滑動著！護理人員順著看過去…一具遺體浮在池塘中

中校教官「尿噴校門」10秒片瘋傳！校長陪看監視畫面…下場慘了

抖音熱片！黑衣男未上銬鑽入警車引爭議　信義警：助修車非人犯

路透：拜登政府希望「探索多元方向」　對北韓新政策最快下月出爐

上海學中文一周就返日　22歲櫻花妹聽周董的歌來台！9年後現況曝

江宏傑福原愛「收入差37倍」被日媒看衰！爆為了3原因才極力挽回她

名師變乩童！不顧信徒背債300萬　逼「綁約供養」一家四口女密友

中南部50年來超級大旱！翡翠水庫卻從不缺水　背後原因曝光

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

福原愛「只有我在堅持」1年前洩口風！　爆女強男弱3導火線

昇陽半遭侵權求償56億　宜特：意圖混淆視聽

吃播大啖水煮牛蛙！百萬網紅「一口吞半截身體」　嚇壞粉絲：超噁

熱戀饒舌才子「大街放閃」　美女議員鍾沛君回應了！

哇！戲精鼠小手撲前「張嘴嚇人」　秒轉頭裝無辜...媽：心臟差點沒力

社會熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

國三北上關西段砂石車頭翻出護欄　全線封閉死傷不明

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

採草莓遭撞！高雄男下車還被打斷鼻樑

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

快訊／才剛喝過奶…1月大女嬰嘴角溢奶失去呼吸心跳

男打麻將、撲克出老千　被5人圍毆

安養中心池塘驚見浮屍！護理人員尖叫報案

音樂老師教打鼓教到床上　綠帽夫氣炸

教官「尿噴校門」瘋傳！校長陪看監視畫面氣炸

更多熱門

相關新聞

崑山科大台南世宗學堂

崑山科大台南世宗學堂

崑山科技大學與韓國映像大學合作，共同申請「韓國世宗語言學堂」，2020年6月核准設立，成為全球新設34處據點之一，經歷半年試營運，執行成果良好，今年初經過韓國世宗學堂財團批准，正式進入3年期營運階段，未來將持續開設韓國語課程及推廣韓國文化，提供有意學習韓語人士一個多元且優質的學習管道。

睽違兩年！漁光島藝術節27日登場

睽違兩年！漁光島藝術節27日登場

台南蘇大媽提撤銷易科罰金異議被駁回

台南蘇大媽提撤銷易科罰金異議被駁回

腳踏車失竊新化警以拖鞋破竊案

腳踏車失竊新化警以拖鞋破竊案

台南佳里商圈深耕在地接軌國際

台南佳里商圈深耕在地接軌國際

關鍵字：

台南失戀

讀者迴響

熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

國中妹情傷4F墜下！「頸下全癱」拒食2個月　媽崩潰：不要救了

阿北捷運看A片忘記插耳機　妹子笑到狂抖　

中壢深夜送肉粽！緊急貼公告

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

國三北上關西段砂石車頭翻出護欄　全線封閉死傷不明

凱特看完梅根專訪「很沮喪」

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

中壢送肉粽恐怖內幕曝！警方回應了

71歲老翁精力太強！　小31歲人妻「3年生2胎」

宥勝羞認在露營車上「恩愛」：很刺激

氣質妹在捷運嗑水果　北捷要開罰

他爬陽台偷窺空姐鄰居洗澡！遭對方一腳踢下樓

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

更多

最夯影音

更多
豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架
郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

少時Tiffany喝出「5杯開水」味道差別　「準確猜中品牌」《認哥》全場嚇傻

少時Tiffany喝出「5杯開水」味道差別　「準確猜中品牌」《認哥》全場嚇傻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面