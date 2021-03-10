上班4.5小時「爽領200萬」　他嗨爆神隱全花光！超慘下場曝

▲艾倫被控觸犯竊盜罪，被判處2年至4年徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約州一名33歲男子前往礦場工作，只上4.5小時的班，但因薪資計算過程出錯，領到約6.8萬美元（約新台幣194萬元）大筆款項。只不過，他並未主動告知此事，還把錢全部花光，拿去買車及償還自身債務，如今被判處2年至4年徒刑。

綜合外媒PostStar.com等報導，事發於2020年夏天，艾倫（Nicholas Allen）當時在一間礦場上班，時薪15美元（約新台幣430元）。只不過，負責計算工資的單位搞烏龍，把他的時薪計算成1.5萬美元，導致系統把高達6萬8069美元的款項匯入他的戶頭。換算下來，艾倫當日上班時數約為4.5小時。

在發現錯誤後，財務總監瓦拉喬維奇（James Valachovic）多次試圖聯繫艾倫，想要告知此事並要求歸還這筆錢，但完全聯繫不上對方，且艾倫再也沒去上班。法庭文件顯示，在雙方取得聯繫之後，艾倫已把錢全部花完，而他也在11月6日被捕。

外傳艾倫把錢拿去買車並償還債務，檢察官喬丹（Tony Jordan）坦言，現階段不清楚艾倫是否有能力償還。如今艾倫被控觸犯竊盜罪，已於2月26日認罪，被判處2年至4年徒刑。

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