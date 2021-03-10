從80KG瘦到55KG！高雄「工地女神」對鏡頭一笑　網瘋喊：戀愛了

記者陳雕文／綜合報導

屏東一名女孩為了減輕父母的工作負擔，到高雄工地幫忙，起初被工地師傅諷刺，認為她撐不久，還因為體重達80公斤遭男友嫌棄「帶不出門」，她下定決心甩掉25公斤贅肉並展現工作能力，變成人人喜愛的「高雄工地女神」，偶而利用休息時間拍抖音（TikTok）跳舞短片，網友看到更直呼「戀愛了！」

▲林晶晶從棉花糖肉肉女變成工地女神。（圖／林晶晶授權提供）

25歲的林晶晶說，看到父母在工地辛苦工作，想幫忙他們，所以5年前也跟著進入工地，擔任泥作的雷射吊線師，專門在黏模基盒貼條子，白天上班晚上上課，一開始遇到的狀況就是「質疑」。

起初師傅和工程師們都認為她應該做不好、做不久，質疑之外還夾雜言語諷刺，讓她深感挫折。但她學習力強，展現出工作能力後便讓眾人刮目相看。

▲▼林晶晶瘦25公斤後，拍抖音影片跳舞，跟著節奏扭腰擺臀，網友看了直呼「戀愛了」；平時淡妝自拍（上圖右）就已經水噹噹。（圖／林晶晶授權提供）

關於肥胖…林晶晶說，「從小到大被媽媽養得很好，因此一直肥滋滋，而肉肉的身材讓我很沒自信又自卑，甚至不敢去人多的地方，還被當時的男朋友嘲笑沒辦法帶我出門」，直到前年2月，林晶晶想知道自己瘦下來可以多漂亮，利用飲食控制和運動成功減肥，自信慢慢增加，異性緣也跟著變好。

身高166公分的林晶晶從80KG瘦到55KG，從臃腫肥胖到玲瓏有致，在抖音跟著節奏扭腰擺臀，網友看到顱內高潮，留言說，「這個我還能不戀愛嗎？」、「在工地沒見過這麼漂亮的」、「別的工地都有妹子，我去的都歐巴桑！」、「一樣是工地，別人的都比較正！」、「工地女神」、「會搖～」。

▼讓工地師傅敬佩、瘦身成功的林晶晶現在充滿自信。（圖／林晶晶授權提供）