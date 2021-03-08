奈良美智如願緊抱「蔡想想」！蔡英文贈國寶級錦旗象徵台日友情

▲奈良美智如願見到蔡英文的愛貓「蔡想想」。（圖／中華文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

網友見面了！奈良美智去年在推特「感謝台灣」，而總統蔡英文熱絡回應，搭起了友誼橋樑並促成特展來台契機，今（8）日兩人終於實際會面，蔡英文在官邸接見奈良美智，除了共進早餐，更致贈國寶級錦旗及限量的「台日友情紀念酒」，象徵台日友誼更緊密。期間奈良美智如願見到「蔡想想」，同樣愛貓的兩人更大談「貓經」。

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▲蔡英文和奈良美智見面，致贈國寶級錦旗。（圖／中華文化總會提供）

311日本震災即將屆滿十周年，文化總會與國立臺北藝術大學關渡美術館、Yoshitomo Nara Foundation（Japan General Incorporated Foundation）共同舉辦《奈良美智特展》，即將在本週3月12日於關渡美術館開展。

文總副秘書長李厚慶表示，奈良美智為了來台親自佈展，早在3週前於台灣過年期間來台進行隔離，日前於文總官方臉書曝光的佈展照片中，奈良美智的帽子特地別上台日友情徽章，更意味著在311十周年之際，奈良用實際的藝術交流加深台日情誼。

而蔡英文為感謝奈良美智的暖心交流，也特地在奈良美智離台前，邀請他於官邸進行早餐會面，並致贈錦旗與限量的「台日友情紀念酒」給奈良，為奈良美智台灣行畫下完美句點。

▲蔡英文特地在奈良美智離台前，邀請他於官邸進行早餐會面，並致贈錦旗與限量的「台日友情紀念酒」。（圖／中華文化總會提供）

李厚慶說明，總統贈送給奈良美智的錦旗，是由文化總會籌備製作，過去文總製作匠人魂影片，皆以致贈錦旗做為對匠人的尊敬與感謝，而奈良美智老師是藝術界的大師，為向其致意，也傳遞台灣人的情誼，此次也製作錦旗替代感謝狀形式，讓總統贈送給奈良美智。

他進一步表示，這面手工製作的錦旗，由台灣國寶級珠繡工藝師胡梅花、胡梅蘭姊妹親手縫製，以傳統繡工，將珠粒與亮片縫綴在錦旗上，甫以鶴、雲等象徵吉祥與壽祿的紋樣，祝福老師、祝福日本，傳遞最美好的祝福及台日珍貴的友情。

而奈良美智此行也準備一份禮物給蔡英文，是基於他興趣而做的一件作品，透過今天的早餐會面親自送給總統。

▲奈良美智此行也準備一份禮物給蔡英文。（圖／中華文化總會提供）



▲奈良曾在蔡英文的推特上留言表示喜歡總統的貓咪。（圖／中華文化總會提供）

李厚慶透露，奈良美智即將離台，稍早奈良美智在個人推特限時動態上發布總統的愛貓「蔡想想」（Cookie）可愛的照片，總統的臉書也PO出與奈良美智和蔡想想的合照，感謝奈良美智。而過去奈良曾在蔡英文的推特上留言表示喜歡總統的貓咪，「今天奈良老師終於見到Cookie本尊還有阿財，總統和奈良美智除了聊起很多關於貓的話題，也期待他未來能有機會再度來台，體驗台灣更多風情。」

▲《奈良美智特展》即將在本週3月12日於關渡美術館開展。（圖／文總提供）

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