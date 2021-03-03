奈良美智特展第一波周邊曝光！未來有台灣限定版　網：荷包不保了

▲《奈良美智特展》首度來台，引發粉絲高度期待。（圖／Yoshitomo Nara／取自Facebook「奈良美智特展」）

記者林育綾／綜合報導

首度來台的《奈良美智特展》將於3月12日在關渡美術館展出，未來更加碼至高雄、台南，除了引發粉絲高度期待，也紛紛敲碗關心周邊商品。主辦單位在臉書搶先公佈第一波周邊名單，並表示這次除了有去年大家無緣前往的森美術館「Star展」周邊商品，奈良美智也特別為台灣特展設計了幾樣商品，不過還在製作中，還無法看到全貌，「大家可以先把錢存好！」

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▲《奈良美智特展》首度來台，3月於關渡美術館展出，更確定加碼移師高雄、台南開展。（圖／文總提供）



奈良美智去年在推特「感謝台灣」捐口罩，總統蔡英文也熱絡回應，搭起了友誼橋樑，促成特展來台契機。中華文化總會歷經10個月的聯繫與溝通，將主辦他在台灣的首次特展，今年3月12日至6月20日於關渡美術館展出，更確定在7月、11月加碼，移師至高雄市立美術館、台南市立美術館展出。其中新作「月光小姐（Miss Moonlight）」更是首度在海外亮相。

而除了展覽，周邊商品也是粉絲們關注的重點之一，主辦單位昨（2）日晚間在《奈良美智特展》臉書粉專搶先公布第一波周邊，包括《月光小姐》文件夾、《月光小姐》拼圖、《No WAR》托特包，並表示，奈良美智深知大多數喜愛他作品的粉絲的心情，少量且高價的畫作並非人人買得起，但是從畫作衍生出來的周邊商品，可以讓大家滿足想要擁有的心情。

▲奈良美智特展第一波周邊曝光：《月光小姐》文件夾。（圖／森美術館／取自「奈良美智特展」Facebook）

▲奈良美智特展第一波周邊曝光：《月光小姐》拼圖。（圖／森美術館／取自「奈良美智特展」Facebook）

▲奈良美智特展第一波周邊曝光：《No WAR》托特包。（圖／森美術館／取自「奈良美智特展」Facebook）

粉專也提到，由於奈良美智的作品視覺感獨特，儘管可以設計無限商品來販售，但他卻不想這麼做，一直抱持著「只做自己會用的、自己想用的商品」，並堅持把關設計與品質。「這也是為什麼要拜託大家不要去買假畫和盜版的商品，那樣不僅傷害藝術家，也不是真心喜愛作品和支持藝術家的行為。」

主辦透露，這次除了有去年大家無緣前往的森美術館「Star展」周邊商品，奈良美智也特別為台灣特展設計了限定周邊；不過因為對品質與製作要求非常高，製作過程困難，現在還無法看到全貌，「但大家可以先把錢存好！」

網友看了第一波周邊也紛紛留言，「全包了！」、「超級期待！已經準備好了～」、「想要托特包」、「拜託週邊生產數量要夠啊啊啊啊」、「好期待台灣限定的周邊！！」、「我的錢錢已經不保了」，還有人紛紛許願「希望有小惡魔娃娃」、「想要手機殼」。

文總副秘書長李厚慶表示，《奈良美智特展》是免費入場，經過各方大力協助，讓這場公益展覽分別在台灣南北、三座城市皆有展出，除了希望讓更多國人欣賞到國際藝術家奈良美智的作品外，也將奈良美智公益特展傳達台日友好的心意極大化。

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