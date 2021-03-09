獨／一日北高混亂　柯文哲怒飆體育局長這兩點...自己負起政治責任

▲台北市長柯文哲被爆，對228一日北高有怨言，市政會議中罵體育局長李再立。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲於2月28日0時進行「一日北高」自行車活動，然而該活動在事前被台北市議員批評預算高達72萬，事後又被外界質疑直播畫面不符合預期。

據透露，儘管事隔超過一周，柯文哲仍對228一日北高行程有怨言，9日在市政會議中罵體育局長李再立，直言「局處若自己愛發新聞稿，局長自己就要負政治責任。」

▲柯文哲騎腳踏車挑戰「一日北高」。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

柯文哲2月28日行程滿檔，0時53分出發進行「一日北高」自行車活動，中午趕回台北參加228紀念會，晚上再搭乘高鐵到台南完成最後一段路。不過柯文哲在騎腳踏車時，中途發生爆胎小插曲，以及柯文哲疑似體力不支，行程整個大Delay，讓他在台北受訪時抱怨鐵腿想吃藥、「車不認識我，我也不認識車，騎起來怪怪的」。

據了解，柯文哲不滿「一日北高」行程，9日上午9時在市政會議討論微笑單車時，突然談起一日北高，直接點名體育局長李再立「有沒有看過新聞稿」、「是誰寫的？」

雖然李再立當場回應自己有看過、還親自修改過，但柯文哲仍未消氣，繼續對著李再立表示，新聞稿有必要的話，要給一定層級的府級長官看過，這樣大家就能一起負責，「局如果愛自己發，那局長自己就要負起政治責任！」





▲台北市體育局長李再立。（資料圖／記者湯興漢攝）

接著，柯文哲也把砲火對準其他局處首長，「有兩點你們要記好，第一，你們發出的新聞稿要自己負起政治責任，第二，新聞稿要看過，就算沒看過還是要負（政治責任）。」

據透露，柯文哲對於「一日北高」行程的怨言，包括自己對車子不太熟悉，捷安特公司到2月28日當天才給他腳踏車。

在這場會議上，台北市副市長蔡炳坤也跳出來緩頰，他認為局處首長如果擔心的話，可以回報給發言人等，必要時也可以給督導局處的副市長看。當蔡炳坤說完後，柯文哲也表示自己的抱怨結束、「下一題」，市政會議才繼續進行。

針對柯文哲在市政會議動怒，台北市政府發言人陳智菡表示，其實沒有發飆，只是柯文哲覺得這個活動的直播畫面與規劃沒有很完整，與市府預期的有落差，所以對內容有一點意見，要求局處要做檢討，不是活動辦完之後就當沒事。

陳智菡說，柯文哲只是請體育局長李再立做說明，畢竟一開始該活動就有被北市議員質疑，新聞稿內容與活動主軸有落差，台北市政府體育局只是協辦單位，而主辦單位是台北市體育總會自由車協會，但新聞稿內容卻像柯文哲主動要騎，造成部分北市議員質疑花市府公帑去行銷自己，這點文字應更精確，必要時經過一定的層級長官查閱，既然對外公布，就應該要負責任。

陳智菡指出，有接到一些人反映直播畫面、畫質不佳，市府會從此經驗當中去檢討，未來在宣傳一些市政議題時做得更好。

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