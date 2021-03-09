　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／一日北高混亂　柯文哲怒飆體育局長這兩點...自己負起政治責任

▲▼台北市議會市政總質詢,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲被爆，對228一日北高有怨言，市政會議中罵體育局長李再立。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲於2月28日0時進行「一日北高」自行車活動，然而該活動在事前被台北市議員批評預算高達72萬，事後又被外界質疑直播畫面不符合預期。

據透露，儘管事隔超過一周，柯文哲仍對228一日北高行程有怨言，9日在市政會議中罵體育局長李再立，直言「局處若自己愛發新聞稿，局長自己就要負政治責任。」

▲▼柯文哲騎腳踏車挑戰「一日北高」。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

▲柯文哲騎腳踏車挑戰「一日北高」。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

柯文哲2月28日行程滿檔，0時53分出發進行「一日北高」自行車活動，中午趕回台北參加228紀念會，晚上再搭乘高鐵到台南完成最後一段路。不過柯文哲在騎腳踏車時，中途發生爆胎小插曲，以及柯文哲疑似體力不支，行程整個大Delay，讓他在台北受訪時抱怨鐵腿想吃藥、「車不認識我，我也不認識車，騎起來怪怪的」。

據了解，柯文哲不滿「一日北高」行程，9日上午9時在市政會議討論微笑單車時，突然談起一日北高，直接點名體育局長李再立「有沒有看過新聞稿」、「是誰寫的？」

雖然李再立當場回應自己有看過、還親自修改過，但柯文哲仍未消氣，繼續對著李再立表示，新聞稿有必要的話，要給一定層級的府級長官看過，這樣大家就能一起負責，「局如果愛自己發，那局長自己就要負起政治責任！

▲▼台北市議會市政總質詢，市府體育局長李再立列席。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市體育局長李再立。（資料圖／記者湯興漢攝）

接著，柯文哲也把砲火對準其他局處首長，「有兩點你們要記好，第一，你們發出的新聞稿要自己負起政治責任，第二，新聞稿要看過，就算沒看過還是要負（政治責任）。」

據透露，柯文哲對於「一日北高」行程的怨言，包括自己對車子不太熟悉，捷安特公司到2月28日當天才給他腳踏車。

在這場會議上，台北市副市長蔡炳坤也跳出來緩頰，他認為局處首長如果擔心的話，可以回報給發言人等，必要時也可以給督導局處的副市長看。當蔡炳坤說完後，柯文哲也表示自己的抱怨結束、「下一題」，市政會議才繼續進行。

針對柯文哲在市政會議動怒，台北市政府發言人陳智菡表示，其實沒有發飆，只是柯文哲覺得這個活動的直播畫面與規劃沒有很完整，與市府預期的有落差，所以對內容有一點意見，要求局處要做檢討，不是活動辦完之後就當沒事。

陳智菡說，柯文哲只是請體育局長李再立做說明，畢竟一開始該活動就有被北市議員質疑，新聞稿內容與活動主軸有落差，台北市政府體育局只是協辦單位，而主辦單位是台北市體育總會自由車協會，但新聞稿內容卻像柯文哲主動要騎，造成部分北市議員質疑花市府公帑去行銷自己，這點文字應更精確，必要時經過一定的層級長官查閱，既然對外公布，就應該要負責任。

陳智菡指出，有接到一些人反映直播畫面、畫質不佳，市府會從此經驗當中去檢討，未來在宣傳一些市政議題時做得更好。

其他人也看了這些新聞...

ET民調／政治領袖魅力、操守、視野評比　陳時中拿下三個「第一」
ET民調／10大政治領袖排行！侯友宜冠軍　鄭文燦第三、柯文哲第六

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／科技股大反彈！美股那指開盤猛升300點　台積電ADR漲
兒女下舖睡覺　宥勝羞認在露營車上「恩愛」：很刺激！
38K工程師列「8條件」擇偶！她全符合打臉：但我看不上你啊
快訊／中壢深夜送肉粽！緊急貼公告：居民別外出　路線曝光
快訊／第一金證董座葉光章驚傳「被請辭」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／一日北高混亂　柯文哲怒飆體育局長這兩點...自己負起政治責任

影／侯友宜蟬聯10大政治人物第一！梁文傑點出「一策略」

違規廣告扯瘦身豐胸　新北公布累犯名單開罰4077萬

王定宇被爆「同居顏若芳」！岳母發聲力挺：他追女兒追得很勤

陳柏惟145秒「蝦蝦質詢片」瘋傳　鄉民取新綽號：綠色韓國瑜

顏若芳維基被惡搞　和王定宇同居新增工作經歷

氣質妹慘了！在站內嗑水果「最高挨罰7500元」　北捷急找人：一定要罰

否認綠白合　吳怡農：與柯文哲理念不同、支持者會錯亂

王定宇租顏若芳住處　蔡壁如憂「租屋市場地下化」：記得繳稅

蔣萬安質疑政府無心解決少子化　蘇貞昌：有心但效果不是立竿見影

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

2男遭槍殺枉死...兒女赴現場招魂 「連擲5次無筊」法師問一事才聖筊

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

先生全身截肢...太太成骨不全症　夫妻同心勇敢追愛「好想照顧他」

桃園黑幫火拚！KTV遭開22槍　養生館被砸爛...主嫌逃1天被逮

隊友練到哭！楊丞琳《姐姐2》衝上去抱　自願陪跳被拒「不要理我」她超暖心

獨／一日北高混亂　柯文哲怒飆體育局長這兩點...自己負起政治責任

影／侯友宜蟬聯10大政治人物第一！梁文傑點出「一策略」

違規廣告扯瘦身豐胸　新北公布累犯名單開罰4077萬

王定宇被爆「同居顏若芳」！岳母發聲力挺：他追女兒追得很勤

陳柏惟145秒「蝦蝦質詢片」瘋傳　鄉民取新綽號：綠色韓國瑜

顏若芳維基被惡搞　和王定宇同居新增工作經歷

氣質妹慘了！在站內嗑水果「最高挨罰7500元」　北捷急找人：一定要罰

否認綠白合　吳怡農：與柯文哲理念不同、支持者會錯亂

王定宇租顏若芳住處　蔡壁如憂「租屋市場地下化」：記得繳稅

蔣萬安質疑政府無心解決少子化　蘇貞昌：有心但效果不是立竿見影

欣桃新任董座周皓瑜拜會市議會　邱奕勝爭取瓦斯管線延伸入校園

快訊／科技股大反彈！美股那指開盤猛升300點　台積電ADR漲2.8％

遭味全龍8盜都成功　林岳平分析不同盜壘策略

去年中繼王連2戰單局爆　助總不擔心：吳俊偉有實力

被嫌造型誇張！　蔡閨罕見吐20年不變「無奈心聲」…原因惹心疼

漏接電話訂單被取消！桃園妹「退款失敗」爆氣：才等10幾分鐘而已

控制狂父母逼到輕生！「砸壞遊戲機」成最後稻草　女兒遺書曝光

想去日本看東京奧運別想了　日媒：確定不開放海外觀眾

統一前紅襪左投飛利士登板　林岳平看出他的缺失

拇指相機Insta360 GO 2開箱初體驗：創作者們的隨身小物

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

政治熱門新聞

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

蔡阿嘎認證「十大正妹」　王定宇一怒為紅「顏」嗆辭中常委

一週5夜「同居美女發言人」被直擊！　王定宇回應了

氣質妹在捷運嗑水果　北捷要開罰

「我跟顏若芳是房東跟房客」　王定宇發聲：我太太也知道

王定宇風流情史被挖出！結婚不宴客原因曝

顏若芳友：房子月租王定宇8000元

王定宇、顏若芳遭爆同居鐵證曝光！　20分鐘巧妙換手直擊

王定宇人生谷底她哽咽相挺　妻臉書同框照曝玄機

盤點政壇外遇風波　他被抓包後下場曝

ET民調／10大政治領袖排行！侯友宜冠軍　鄭文燦第三、柯文哲第六

顏若芳：平常跟爸媽住　王定宇分租就像學生宿舍

陳柏惟145秒「蝦蝦質詢片」最後5秒連蘇貞昌都傻眼

人前送妻鮮花浪漫慶生　王定宇當晚卻在美女家過夜

更多熱門

相關新聞

否認綠白合　吳怡農：與柯文哲理念不同

否認綠白合　吳怡農：與柯文哲理念不同

民眾黨主席柯文哲、國民黨主席江啟臣日前同台，掀起「藍白合」話題，但民進黨台北市黨部主委吳怡農觀察，藍白合看不到核心價值，只是政治盤算；至於綠白是否有合作空間？吳直言，民進黨支持者會精神錯亂，因和柯的理念不一樣，是不同邊的人。

柯文哲排政治領袖第6　北市回應了

柯文哲排政治領袖第6　北市回應了

台北杜鵑花季來了　音樂會採實名制

台北杜鵑花季來了　音樂會採實名制

檢舉魔人年送5千件違規

檢舉魔人年送5千件違規

高虹安拍桌　柯文哲：郭台銘在妳敢拍？

高虹安拍桌　柯文哲：郭台銘在妳敢拍？

關鍵字：

柯文哲一日北高李再立體育局228二二八台北市台北市政府

讀者迴響

熱門新聞

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

劉寶傑譙侯佩岑母女：妳臉不要別人還要

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

日媒爆「福原愛再也不回台灣」！

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

網曝周星馳《功夫2》上映日　知情人士回應了

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

快訊／韓演員李知恩陳屍家中！享年50歲

阿北捷運看A片忘記插耳機　妹子笑到狂抖　

新人拜別父母！柴犬愛意噴發撒嬌卡位

更多

最夯影音

更多
神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼
台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面