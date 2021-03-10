日本311地震十周年特展明登場　滅火器周末開唱

▲日台交流協會明舉辦311地震十周年特展。（圖／翻攝台日交流協會網站）



記者蔡文鈴／台北報導

今年是日本311大地震十周年，台灣當時為日本賑災湧入超過250億日幣的捐款，幫助重振災區，展現台日情誼。為了向台灣各界表達感謝，日台交流協會在文化部以及中華文化總會的協助下，將於3月10日起於台北市華山藝文特區舉辦紀念特展。

本次特展自10日到21日止，將展出多名日本漫畫家親手描繪的感謝簽名板、當時《石卷日日新聞》以手寫報紙傳達災情給民眾的新聞版面、日本專業攝影師拍攝的災區景象及現況、已故時裝設計師高田賢三先生所發起的《不倒翁小法師企劃》公益巡迴藝術展覽台灣站中的作品、東北地區工藝品、防災物品、以及紀念影片等。另有設置日台友好專區，以小圖書館概念展示日台相關書籍、日本人喜愛的台灣小物等。

除此之外，日台交流協會於本周末13日、14日於華山藝文特區舉辦音樂會及市集。民眾能在東北各縣市攤位上，體驗描繪傳統工藝品、趣味問答集章小遊戲、民眾製作寄至東北地區的紀念明信片投入現場臨時郵筒，後再將蓋上日本郵戳的原明信片寄至民眾家中等活動，藉其享受如前往東北地區旅行的感覺。除此之外也有許多攤位讓人彷彿身臨日本。

音樂會表演節目包括三味線、和太鼓以外，還邀請到活躍於台灣的日本YouTuber三原慧悟等多位象徵日台友好的藝人及團體也會陸續登場；此外還有金曲獎最佳樂團獎得主滅火器將獻唱以「日台友情」為主題的新曲。

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