母親311地震遭海嘯捲走...時隔10年終尋獲遺骸！　兒崩潰淚謝

▲光是宮城縣就有超過1200人在311大地震失蹤，至今仍未尋獲。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本311大地震即將於11日屆滿10週年，警方4日宣布，2月17日在東松島市尋獲的一具白骨，經DNA鑑定後，確定是10年前在大地震中失蹤的奧山夏子。奧山夏子失蹤時已經61歲，她的長子日前接獲警方消息時激動地表達謝意並說道，「謝謝各位幫我找到媽媽。讓我可以整理好心情，重新前行。」

根據《河北新報》報導，宮城縣東松島市一間公司的職員2月17日在公司內部一處空地的地面上，發現疑似是頭蓋骨的白色硬物，因此連忙通報警方。警方到場後隨即進行挖掘作業，並挖出一具近乎完整、沒有缺漏的遺骸。經DNA鑑定與牙型比對後，警方這才確定死者是10年前在311大地震中的失蹤者。

警方表示，死者是住在東松島市的奧山夏子，失蹤當時61歲。奧山原本在東松島市的一間海苔店工作，地震發生後她正準備要從店裡返回家中，怎知途中卻遭遇海嘯，就此失蹤，而丈夫當時則曾向警方通報失蹤。

警方目前已經通報奧山夏子的遺屬，遺骸將在之後轉交給遺屬。對此，奧山的長子透過警方對外表示，「謝謝每一位幫助我尋找母親的人。現在我終於可以好好整理心情，重新向前行。」

另一方面，宮城縣警方也呼籲，儘管311大地震已經過去10年，但光是宮城縣就還有超過1200名的失蹤人口，希望民眾今後也能積極地提供各項情報以利搜索。

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