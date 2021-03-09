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感謝311台灣幫助！台南拉麵店日籍老闆連9年大方推「買一送一」

▲▼感謝311台灣幫助！台南日籍老闆連9年推拉麵買一送一。（圖／取自 Mr拉麵）

▲野崎孝男已經連續9年推出拉麵買一送一的活動，感謝台灣人。（圖／取自 Mr拉麵）

記者王佩翊／編譯

日本311大地震即將於11日屆滿10周年，而台南就有一名來自日本的台灣女婿，為了感謝10年前台灣人對日本災民的援助，因此每逢3月11日，都會在自己經營的9間連鎖拉麵餐廳舉辦買一送一的活動，且僅限台籍顧客。根據店家表示，老闆已經是第9年推出相關活動，不僅如此，每當台灣發生大規模天災時，他也會主動將食材與廚具載到現場，提供現做食物給災民。

根據《共同社》報導，現年46歲的野崎孝男2007年來台留學，攻讀台灣大學法律研究所博士班。他回憶道，311大地震當時，他在電視上看到募捐節目的字幕上列滿了捐款人的姓名，台灣甚至還派出了緊急救援隊，更提供高達200億日幣（約新台幣51億元）的捐款給日本。野崎說，「這並非是因為日本很特別，而是台灣擁有貼近弱者的善良，整個社會都很溫暖。」

野崎表示，台灣人在10年前的311大地震後，為身處絕望的日本人帶來龐大的勇氣與感動，因此決定盡微薄之力，回饋熱情的台灣民眾，才會每年舉辦拉麵買一送一的感恩回饋。不僅如此，野崎也身體力行，在台灣持續耕耘公益活動，不但多次在台灣發生地震時，親自前往災區提供食物，更在新冠肺炎疫情爆發時，捐贈1000片口罩給台南市醫師公會。

野崎在2015年時於台灣大學與成功大學設立獎學金，為弱勢家庭的學生提供實質上的支援，近年更以台南市政府外交顧問的身分，為台日交流作出許多貢獻。他表示，「取之於社會、用之於社會，只要是能對社會有幫助的公益活動，我會義不容辭、盡我所能的回饋社會！」

2021/3/11 「第9回」日本311感恩回饋活動： 「3000碗拉麵買一送一」 「M r. 拉麵...

Mr.拉麵發佈於 2021年2月25日 星期四

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