台灣鳳梨上市了！日本作家籲「多吃」　報答311賑災恩情

▲日本作家門田隆將籲日本人勿忘311大震災台灣的援助，要多多支持台灣鳳梨。（圖／記者蔡佩旻攝）
文／中央社記者楊明珠東京3日專電
中國暫停進口台灣鳳梨，經日本媒體報導後，日本作家門田隆將籲日本人勿忘311大震災台灣的援助，要多多支持台灣鳳梨。
中國禁止進口台灣鳳梨，日本放送協會（NHK）、朝日新聞、讀賣新聞、產經新聞等多家媒體報導後，許多在日本的台僑以及對台灣友好的日本人都期盼台灣鳳梨進口到日本。還有日本人呼籲要多吃台灣鳳梨以報311大震災時台灣馳援日本的大恩。
日本富士晚報以「大家一起吃台灣鳳梨吧」的大標題，報導台灣受到中國壓迫，並刊載採訪日本作家門田隆將的感想。
台湾産パイナップル輸入停止で露骨な台湾への圧力を始めた中国。いつものやり方。豪との攻防で少しは懲りたと思ったら無理だった。日本人は #台湾産パイナップルを食べよう 。夕刊フジがそんな声を取り上げてくれた。何でも力の論理が通用すると思っている中国は世界の常識と協調の精神を知りなさい。 pic.twitter.com/UEIQSnJsWp— 門田隆将 (@KadotaRyusho) March 2, 2021
門田表示，中國停止進口台灣鳳梨就是中國的一貫伎倆，現在正是日本人奮起時，絕對不能忘記311大震災時台灣對日本的馳援，現在日本人不能去台灣旅行，但希望大家透過社群網站一起宣傳多吃台灣鳳梨。
網路上有日本人留言寫道，「中共抵制台灣鳳梨正好證明台灣鳳梨品質好，中共不買的話，我們日本人來買，我立刻買了，正在吃。雖是力量微薄，但我挺台灣鳳梨，請日本人一起買台灣鳳梨支持台灣。台灣鳳梨當然是很甜美。」
台湾南部・屏東産のパイナップルが既に日本に向かったそうだ。台湾の代表処が“お店で見かけたら手にとって”と願望ツイート。日本人は #台湾産パイナップルを食べよう 。そして台湾の窮状を救いたい。国民党の韓國瑜が高雄市長だった時は高雄の産品だけ優遇輸入した中国。やる事が分り易く、かつ露骨。 https://t.co/ekSnrMXhdU— 門田隆将 (@KadotaRyusho) March 1, 2021
日前，有旅日的台灣網友在臉書上號召，如果知道台灣鳳梨在日本的哪裡販售，請大家集結訊息宣傳。
目前已知，日本的連鎖超市LOPIA（位於神奈川縣、千葉縣）、BELX（東京都、神奈川縣、千葉縣）、Tsuruya（長野縣、群馬縣）、IZUMI（廣島縣）有販售台灣鳳梨。西友超市預定本月7日上架販售，到了本月底，將有更多商號通路加入販售行列。
中国の #台湾産パイナップル 輸入停止に頼清徳台湾副総統が「本日迄に日本から5000㌧を超える注文を頂きました。これは過去最高。台湾のパイナップルはとてもおいしいのできっと日本の皆様に喜んで頂けると思います」と発信。台湾への嫌がらせは見事に失敗。日台連帯でこれからも困難に打ち勝ちたい。 https://t.co/x3OWyTSKbt— 門田隆将 (@KadotaRyusho) March 3, 2021
台貿中心東京事務所所長陳英顯今天到日本的超市看到台灣鳳梨上架，一顆售價580日圓（約新台幣151元）售價約是一旁菲律賓鳳梨的一倍，感到很興奮。他特別買了幾件樣品送給進口商試吃。他試吃後的感想是，台灣鳳梨甜度夠、果汁濃、香氣十足、完熟且口感細緻不刮口，品質相當好。
他表示，往年約5月才開始在日本銷售台灣鳳梨，但今年在各方努力之下，提前在日本超市販售，今年售價也相對優惠，許多消費者上網訂購。
台灣鳳梨出口到日本的數量逐年成長，2018年台灣鳳梨外銷日本約682噸，是日本第5大供應源；2019年約982噸，是日本第4大供應源。2020年2144公噸，是日本第2大供應源，銷售金額3億3789萬日圓。預估今年有逾5000公噸台灣鳳梨銷日，創新高。
日本去年進口鳳梨達15萬7033公噸，其中菲律賓鳳梨占15萬2969公噸；是最大供應來源。
讀者迴響