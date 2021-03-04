台灣鳳梨上市了！日本作家籲「多吃」　報答311賑災恩情

▲日本作家門田隆將籲日本人勿忘311大震災台灣的援助，要多多支持台灣鳳梨。（圖／記者蔡佩旻攝）



文／中央社記者楊明珠東京3日專電

中國暫停進口台灣鳳梨，經日本媒體報導後，日本作家門田隆將籲日本人勿忘311大震災台灣的援助，要多多支持台灣鳳梨。

中國禁止進口台灣鳳梨，日本放送協會（NHK）、朝日新聞、讀賣新聞、產經新聞等多家媒體報導後，許多在日本的台僑以及對台灣友好的日本人都期盼台灣鳳梨進口到日本。還有日本人呼籲要多吃台灣鳳梨以報311大震災時台灣馳援日本的大恩。

日本富士晚報以「大家一起吃台灣鳳梨吧」的大標題，報導台灣受到中國壓迫，並刊載採訪日本作家門田隆將的感想。

門田表示，中國停止進口台灣鳳梨就是中國的一貫伎倆，現在正是日本人奮起時，絕對不能忘記311大震災時台灣對日本的馳援，現在日本人不能去台灣旅行，但希望大家透過社群網站一起宣傳多吃台灣鳳梨。

網路上有日本人留言寫道，「中共抵制台灣鳳梨正好證明台灣鳳梨品質好，中共不買的話，我們日本人來買，我立刻買了，正在吃。雖是力量微薄，但我挺台灣鳳梨，請日本人一起買台灣鳳梨支持台灣。台灣鳳梨當然是很甜美。」

日前，有旅日的台灣網友在臉書上號召，如果知道台灣鳳梨在日本的哪裡販售，請大家集結訊息宣傳。

目前已知，日本的連鎖超市LOPIA（位於神奈川縣、千葉縣）、BELX（東京都、神奈川縣、千葉縣）、Tsuruya（長野縣、群馬縣）、IZUMI（廣島縣）有販售台灣鳳梨。西友超市預定本月7日上架販售，到了本月底，將有更多商號通路加入販售行列。

台貿中心東京事務所所長陳英顯今天到日本的超市看到台灣鳳梨上架，一顆售價580日圓（約新台幣151元）售價約是一旁菲律賓鳳梨的一倍，感到很興奮。他特別買了幾件樣品送給進口商試吃。他試吃後的感想是，台灣鳳梨甜度夠、果汁濃、香氣十足、完熟且口感細緻不刮口，品質相當好。

他表示，往年約5月才開始在日本銷售台灣鳳梨，但今年在各方努力之下，提前在日本超市販售，今年售價也相對優惠，許多消費者上網訂購。

台灣鳳梨出口到日本的數量逐年成長，2018年台灣鳳梨外銷日本約682噸，是日本第5大供應源；2019年約982噸，是日本第4大供應源。2020年2144公噸，是日本第2大供應源，銷售金額3億3789萬日圓。預估今年有逾5000公噸台灣鳳梨銷日，創新高。

日本去年進口鳳梨達15萬7033公噸，其中菲律賓鳳梨占15萬2969公噸；是最大供應來源。

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