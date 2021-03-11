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社會 社會焦點 保障人權

陷錢莊地獄！借6萬還不完「家成墳場」　利息遲繳「已付款歸零」

▲▼ 高雄警方執行全國同步掃黑行動專案，破獲七暴力討債集團 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲林園地區的地下錢莊討不到錢就糾眾搬走被害人的生財工具（桶仔雞的桶子）。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市警察局從3日起到10日止配合警政署發動「全國同步掃黑行動專案」，動員刑警大隊暨各分局同步鎖定高雄重點幫派組合、近期涉案的暴力犯罪集團，以「系統性掃黑」強力打擊，並針對幕後首惡及其維生金流、寄生的不法行業，均加強掃蕩，共檢肅7名治平目標，同時逮補手下成員47人，合計到案54人。

破獲的4起案件中，林園分局偵辦以陳姓嫌犯為首的地下錢莊，利用被害人生活困頓、經濟拮据，營商急需用錢的情形放款給被害人，並自訂延遲還款處罰，如果遲繳利息一天就會將之前繳納的利息歸零「重新計算」，其中一名被害人在當地經營桶仔雞的生意，2次借款共6萬，結果變越欠越多，根本無力還款。

▲▼ 高雄警方執行全國同步掃黑行動專案，破獲七暴力討債集團 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲地下錢莊討債不成到被害人家砸雞蛋、灑冥紙。（圖／記者黃子倩翻攝）

因為被害人無法清償，地下錢莊的人進而率眾到他家丟擲雞蛋、撒冥紙並砸毀家中物品，並到被害人開設的桶仔雞店，搬走他的生財工具（烤雞的桶子），藉此逼迫被害人簽下本票或者讓渡書等暴力討債，林園分局佈線追緝，一共逮補5人，查扣本票8本、廣告宣傳單1批證物，依組織犯罪防制條例、重利、恐嚇取財得利、妨害自由、毀損等罪移送。

三民二分局則偵辦以黃嫌為首的暴力集團，該集團及旗下成員從事網路賭博、暴力討債等不法行為，利用他人急需用錢無力償還或者網路簽賭欠債之際放款，還款日期到如果被害人無法即時還款，就會指揮旗下小弟將被害人押到據點，藉由凌虐等手段逼迫簽下鉅額本票，藉此勒索，警方在集團據點（一處經紀公司）搜出刑警背心與帽子，集團成員向警方解釋未拿來不法使用，鬼扯是好奇而購買，三民二分局專案人員在新興區及三民區等地拘提、搜索，一共拘捕11人並查獲斧頭刀、球棒、木棍等證物。

▲▼ 警方搜出刑警背心及帽子等證物 。（圖／記者黃子倩攝）

▲三民二分局員警在犯罪集團所屬的經紀公司搜出刑警背心及帽子等證物。（圖／記者黃子倩攝）

刑警大隊偵一隊則偵辦以曾嫌為首的暴力集團，該集團以曾嫌開設的檳榔攤做為聚集點，從去年8月起，藉故處理他人財物及一般糾紛，糾眾持木棍、球棒等兇器，針對被害人施以毆打傷害、言詞恐嚇或限制行動，讓被害人受傷並心生畏懼，經刑警大隊長期跟監、埋伏共逮補7人到案。

▲▼ 高雄警方執行全國同步掃黑行動專案，破獲七暴力討債集團 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲警方查獲暴力集團犯案用的球棒及油漆等證物。（圖／記者黃子倩翻攝）

小港分局也有斬獲，偵辦以盧嫌為首的暴力集團，盧嫌平日以向店家收取保護費、暴力討債還有圍事橫行在小港地區，並在今年2月間多次前往小港地區收取債務，並以棍棒、石塊砸毀債務人親戚的住宅並潑漆恐嚇，造成被害人心生畏懼、住院治療，小港分局專案期間一共查獲6人到案，並查扣行動電話、棍棒3支、刀械等證物，全案依組織犯罪條例、妨害秩序、妨害自由以及毀損等罪嫌移送。

▲▼ 高雄警方執行全國同步掃黑行動專案，破獲七暴力討債集團 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲小港警方上門逮人，嫌犯的家人仍絲毫不知情。（圖／記者黃子倩翻攝）

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