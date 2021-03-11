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高雄女大生「翹腳坐分隔島」狂拍照！網轟好欠罵　校方曝內幕

▲當初女大生拍攝的位置 。（圖／警方提供）

▲當初女大生拍攝的位置。（圖／警方提供，下同）

記者吳奕靖／高雄報導

網友搭車行經高雄燕巢時，發現馬路中間竟然跑來2個女生，其中一人直接坐上中央分隔島紐澤西護欄上，還有第三名女生站在路旁幫忙拍照，驚動警方到場勸離，整起事件被放到網路上，結果被網友砲轟。事後3名當事女大生出面道歉，表示在做學校攝影作業，對此校方表示：「不可模仿也不可鼓勵。」

學校方面在接受媒體詢問時表示：「調查過9日課程，的確有攝影課在上午，一組學生在中午時間未繳回相機跑出校門到馬路上取景。這樣的危險畫面不可模仿也不可鼓勵，第一時間收到記者詢問時，已經請系上通知老師必須加強向學生宣導正確觀念，包括遵守法規 (例如道路申請) 以及留心自身安全。如同學生所回覆，跑到馬路上是學生自已想要取得好的照片成果，但老師得知後也是非常驚訝，會加強灌輸學生正確觀念。」

高雄市警察局岡山分局強調，這種逗留路中分隔島停留拍照之危險行為，如有阻礙交通事實，可依據道路交通管理處罰條例第78條第1項4款：「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」之規定，處罰新台幣300元罰鍰。

▲當初女大生拍攝的位置 。（圖／警方提供）

整起事件會爆發出來，主要是有網友透過網路論壇Dcard發文：「早上搭車等紅燈時，突然看到有2個長髮女生跑到中央分隔島，其中一人直接雙腳交叉坐上去，馬路對面則有另一名女生拿著攝影機幫忙拍照，綠燈一亮對向就有機車衝過來，還差點撞到2女，當下就聽到超級大的髒話聲，讓網友驚訝表示「想當網美也不是這樣當的吧」、「真的不要隨便拿生命開玩笑耶！」

4張照片引發熱議，網友痛罵「好欠罵」、「大家不要模仿」、「在拍遺照嗎」、「讓她們紅」、「限速60也是會撞死人的吧」、「太蠢了吧！傻眼」、「哪來的猴子」，「這樣拍真的好看嗎？」

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