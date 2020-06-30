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「一吃就上癮｣土司控預備！究極工藝打造製程不加一滴水的鮮乳土司　每天限量！下班再買就買不到了

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▲▼統一瑞穗鮮乳吐司商品情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲瑞穗鮮乳土司PREMIUM於Semeur聖娜限量上市，滿足土司控對成分、口感、味道和厚度的期待。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

平日早上趕上課、上班匆匆忙忙，沒時間悠閒地吃早餐，大部分的人最常抓一片土司就出門；假日睡到快中午才甘願起床，很快就要吃午餐，但肚子餓了怎麼辦？先塞片土司墊墊胃。看中輕盈好攜帶、食用簡單又快速的便利性，土司默默是許多人早餐首選主食之一。不過，近來土司在人們心中的印象有了轉變，各大超商、連銷賣場紛紛推出口感與成分都精選的土司，更有日本土司名店來台插旗，讓土司一躍而升成為了美食主角。近日網路討論熱烈地瑞穗鮮乳土司PREMIUM，主打自製鮮乳種，生產製程不加一滴水，成分、口感、味道和厚度都讓喜愛鮮奶的土司控大大驚豔。

忙碌的現代人早餐吃土司配牛奶、咖啡是基本款，空腹一整晚，起床後身體需要來點「好東西」補一下，要是吃到乾硬沒味道的土司，真的會讓人森七七，上班上課動力瞬間歸零。美好的早晨拒絕踩雷，而且要吃就要吃優質的！「瑞穗鮮乳土司PREMIUM」於Semeur聖娜獨家販售，讓人吃了讚不絕口的秘訣就在於純粹原料選用，不添加香料、乳化劑通通OUT，回歸簡單原料進行打造，真材實料造就令人無法抗拒的香濃絲滑口感。

瑞穗鮮乳土司PREMIUM使用自製鮮乳種，生產製程不加一滴水，造就土司體細緻鬆軟、入口Q彈又綿密。叫人回味的]香則是灌注職人究極精神，選用全台優質牧場乳源，成分單純，讓土司組織細緻鬆軟，又搭配北歐芬蘭發酵奶油與法國進口鮮奶油，為土司畫龍點睛，嚐來鹹甜帶出淡淡甘甜奶香，增添多層次風味。憑藉傳承40年烘焙工藝，師傅透過二次發酵、三段壓延手法，烤焙出猶如千絲萬縷般的鬆軟口感，每一口都吃得到職人的堅持用心；過程中更是以鮮奶取代水製作，生產製程中不加一滴水，製程難度大突破，賦予土司濃郁奶香，讓人吃了幸福感爆棚！

▲▼統一瑞穗鮮乳吐司商品情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲瑞穗鮮乳土司PREMIUM精選全台優質牧場乳源，製程中以鮮奶取代水製作、不加一滴水，奶香味爆棚。

在辦公室、教室裡，只要拿出瑞穗鮮乳土司PREMIUM，別人一看就知道你「懂吃」！瑞穗鮮乳土司PREMIUM把做成2.8cm恰恰好厚片的美味工藝，吃一片就有飽足感。一入口，淡淡的小麥香氣在嘴裡慢慢散開；金黃色土司邊口感扎實，鹹香風味好吃到讓「切邊派」倒戈。細看土司紋理像極了奶油黃色的大理石，視覺感相當高雅，順著紋理撕一口品嚐，生產製程中不加一滴水只以瑞穗鮮乳製成的瑞穗鮮乳土司PREMIUM，奶味又香又濃，單吃就非常夠味。配上一杯熱牛奶或是咖啡，美味組合好吃到停不下來，抹上果醬或搭配蔬果又是另一番風味，就算排隊也要義無反顧吃起來！

要製作鮮乳土司各道關卡都不能馬虎，除了精選原料，以高工藝技術克服生產製程難度之外，瑞穗鮮乳土司PREMIUM即日起已在Semur聖娜門市限量上市，因為工藝技術相當高，所以每日限量供應售完為止，單包售價120元；快拿手機把時間記下來設鬧鐘提醒，美味土司可是限量不等人。

▲▼統一瑞穗鮮乳吐司商品情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲即日起，瑞穗鮮乳土司PREMIUM在Semeur聖娜門市限定上市，每日限量供應售完為止。

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