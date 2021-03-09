孕婦半夜與夫吵架離家　「我在文大後山」友人怕出事急報警

▲孕婦與夫吵架負氣離家，士林警及時尋獲協助開導助返家。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市1名蔡姓孕婦日前與丈夫吵架並離家隨即失聯，友人擔心她的安危立刻打電話報警，並提供特徵。士林彭姓員警刻不容緩立即前往友人提供蔡女可能出現的通話地點，經過員警鍥而不捨終於尋獲，好險火速找到蔡女，員警便勸導，協助她平安返家，結束一場虛驚。

士林分局山仔后派出所彭姓警員，日前擔服0時至3時備勤勤務。於0時43分許接獲通報有女子要自殺，立即撥打電話詢問報案人張女詳情。據悉，友人蔡女因心情憂鬱聲稱想自殺，隨即失聯，蔡女最後聯繫表示人在文化大學後山觀景臺，由於蔡女目前懷有身孕，張女相當擔心她的安危。

彭姓員警立即請張女描述蔡女特徵，刻不容緩，趕赴張女所提供最後通話地點搜尋，經彭員鍥而不捨過濾、比對現場民眾，順利發現路旁有一名女子特徵皆與張女提供資訊大致相符，上前關心，蔡女見員警詢問，起初不願透露實情，只說在等朋友看夜景，在彭員苦口婆心之勸說、開導下，蔡女逐漸敞開心胸表示，因與丈夫吵架心情憂鬱，所以離家與朋友一起至陽明山看夜景，心情低落之際與張女通電話訴苦時才萌生自殺念頭。

所幸隨即由彭員將蔡女平安帶回派出所安置，並聯繫張女前來帶回照護。張女見到蔡女平安無事，對於士林分局員警積極協助，未釀意外發生，至表感激。

士林分局呼籲，民眾應珍惜生命，若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」尋求協助。

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