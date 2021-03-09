她懷孕3月請57天安胎假…遭減薪1萬、資遣！公司主管竟酸：自私

▲林女懷孕3月接續請57天安胎假，卻在請假期間遭減薪，隨後遭到資遣。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

北市某健康公司林姓專案管理師2017年4月間懷孕，同年7月至10月間因產檢、安胎陸續請假57天休養，孰料，期間公司卻片面減薪1萬，2個月後便將她資遣，事後遭勞動局開罰2萬元，並公布姓名。公司不服結果，提起行政訴訟，但台北高等行政法院日前審理後駁回，可上訴。

判決指出，林女2015年9月1日任職該健康公司之專案管理師，從事輔導專案開發及執行等職務，月薪4萬餘元，2017年4月間懷孕，同年5月初因而無法前往大陸出差，自7月至10月間接續以產檢、安胎休養為由，請假57天休養。孰料，公司卻先在8月通知林女減薪1萬元，另於10月以財務虧損、業務緊縮等事由，將林女資遣。

林女認為公司違反《性平法》向台北市勞動局申訴，並提起民事訴訟以確認僱傭關係存在；一、二審審理期間，法官查出，公司主管經理接獲林女爭取權益信件，曾以「自私自利」、「只顧自己安胎休養」、「不管公司死活」、「業務由其他同事承接」等語回覆林女，並勘驗相關事證後，確認公司有歧視行為、違反《性平法》，判林女勝訴，除可拿回薪資，亦可復職、獲賠10萬元精神撫慰金，全案上訴最高法院中。

勞動局針對全案也裁罰公司2萬元罰鍰，並要求公布公司名稱、負責人姓名，而公司不服提起訴願，經行政院駁回後，決定提起行政訴訟。公司主張，是因公司經營虧損，不得不減薪、資遣林女，與林女請安胎假無關，且預告林女終止勞動契約，亦符合最後手段性原則，無違反《性平法》，即使有違法，依《行政罰法》應減輕或免除罰則。

不過，北市勞動局表示，經性平會審查結果認定，公司確實在林女安胎期間，未取得林的同意，將月薪4萬餘元減薪至3萬2000元，對於安胎暫離職場的林女，極為不友善，再加上公司稱虧損才會資遣林女，卻又在該段時間對外招募新人，足證公司並非因虧損才資遣林女，另考量公司資歷及裁罰基準後，裁處最低額罰鍰2萬元，並公布公司名稱、負責人姓名，用法無誤。

對此，台北高等行政法院勘驗相關事證後，不採信公司說法，認為用法無誤，因此審酌後駁回告訴，全案仍可上訴。

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