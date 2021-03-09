交往不到1年女友懷孕！他喜送「千萬豪宅+賓士」…8年後想討回敗了

▲陳男見女友懷孕樂呵呵買房送女友，事後得知女友售房氣炸提告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名陳姓男子2010年與劉姓女友交往，發現對方懷孕後，買下價值千萬55坪豪宅、賓士轎車等物，登記在女友名下，沒想到數年過去，他見劉女以1430萬元將房屋賣出氣炸提告，認為當初只是「借名登記」，要求劉女還錢。但法院勘驗相關事證後，認定該房產為「贈與」，將陳男的訴訟駁回。

陳男主張，2010年與女友交往，對方於2011年初懷孕、同年10月底生下寶寶，懷孕期間他為了給孩子生活的保障，便出資以女友的名義購買下一戶55坪的房屋，並將房屋「借名登記」在女友名下，強調贈與房屋的目的是要給孩子生活照顧使用，未來必須將房地改登記、或將利益歸屬給孩子，沒想到劉女竟在未經同意的情況下，在2019年7月間將房屋以1430萬元出售，氣得他提告要求劉女給付他1430萬元。

劉女則稱，2人為男女朋友關係，當初陳男為了照顧她的生活，這才特別將房屋贈與給她，另外，聲明書中也明確表示，房屋是陳男「贈與」給她的，內容也沒有約定任何條件。

橋頭地方法院勘驗聲明書發現，其中第3條寫道「陳男『給予』劉女的不動產坐落於高雄市○○區○○路○號○○樓，房屋坪數55坪及賓士車乙台」，第4條內容也說「陳男於107年『再贈』劉蕙弘小姐賓士休旅車乙部，約300萬元、手錶2支約50萬元、名牌皮包約150萬元」，使用「給予」、「再贈」等詞，都已經明文表示雙方是贈與關係，2人明顯不是借名登記契約關係，不採信陳男的說詞，將他的訴訟駁回。