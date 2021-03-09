日本人不只買爆台灣鳳梨　路人淚謝311援助震災、偷偷幫買單

▲不少台灣人到日本旅遊時，體會到台日友好的難忘經歷。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

中國大陸暫停進口台灣鳳梨，日本卻掀起吃台灣鳳梨熱潮，不僅霸佔購物網站銷量前三名，就連去超市也被搶光買不到，網路上還有很多日本人熱心分享哪裡可買到台灣鳳梨的資訊。談到台日友好，知名旅遊達人943近日在臉書粉專「943就是省的超值好康分享團」，針對「日本人究竟多喜歡台灣」這個老問題，分享她到日本旅行時遇到的小故事。

一年飛N趟日本、也制霸日本全境縣市的943，曾擔任過台南市政府x華航台南大阪線x和歌山縣政府觀光活動大使，赴日旅遊也常帶台灣觀光摺頁做國民外交，並且都會表明自己來自台灣，因此有不少關於台日友好的經歷發生在她自己身上。她舉例，「我是在函館的店家遇到原本態度很嚴肅的店家，一聽說我是台灣來的馬上很親切的和我聊陽岱鋼，還說即使陽岱鋼離開北海道還是支持他…」

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還有一次到山形屋台村用餐時，鐵板燒攤位老闆一聽說943他們是台灣人，不但熱情要合照，還特別表演噴火秀，「一旁的客人就開始說謝謝311地震援助，講到熱淚盈眶，他還不是唯一快要流眼淚的路人，日本人實在很念舊啊！」943也趁機送上兩份台灣的日文觀光摺頁做國民外交。

943表示，「只要日本人知道我們是台灣人，常常不是馬上眉開眼笑、就是送一堆小灑必司，要不就是謝謝台灣人311大地震的援助」、「還有日本路人講到熱淚盈眶，甚至偷偷幫我們買單（真是太不好意思了），算算光是有印象的就至少有十幾二十次以上」。

網友看完後，也紛紛留言分享類似經驗，「我是遇到兩次，他們直接放下手中的工作，把店關了或把家裡的門鎖了直接帶我去我要去的地方」、「前年在函館撘路面電車時則是遇到一個歐巴桑，一樣是一知道我是台灣人，馬上亢奮的聊起天來，完全顛覆了日本人搭車很安靜的形象」，另有網友去神戶的和黑吃鐵板燒時，主廚在聊天中得知是台灣人後，立刻轉變為熱情態度，還招待了哈密瓜。

不少人從旅遊中體會到什麼是台日友好，但也要從自身做起才能維持這份友好情誼，就有網友認為，「台灣人對311大地震的捐款固然是大幅提升日本人對台灣的好觀感，我們每個去日本玩的台灣人也都在做國民外交，好讓兩國人民的友誼可以持續發光發熱，所以每次去日本，我們都努力的建立良好的形象避免自己成了老鼠屎。」