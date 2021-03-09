美國卡韓隱形戰機關鍵技術　李正皓：市場靠中國「不是自己人」

▲李正皓分析， KF-X無法完全隱形的原因，是因為「國防靠美國，市場靠中國」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

南韓與印尼合作研發的 KF-X隱形戰機，將在今年4月正式展示原型機，號稱將成為繼美國、俄羅斯、中國之後第4個，掌握5代隱形戰機原型機技術的國家，不過現在卻遭爆美國卡韓一項關鍵技術，讓 KF-X無法完全隱形。對此政論名嘴李正皓在新聞節目《關鍵時刻》分析，南韓方面還是抱續「市場靠中國」的心態，所以根本不被美國當成是自己人。

李正皓表示，「韓國最近有多糗」 自主研發的KF-X 戰鬥機，號稱第5代戰機，但是一公布模型之後才發現，「這哪是第五代戰機」，所有武器全部露在外面，這代表最關鍵的技術，美國並沒有給南韓。

▲F-35的都武器都收在機腹的隱形莢艙。（圖／USN）



李正皓分析，美國的F-35之所以可以匿蹤，除了外面的塗料、引擎的角度、外殼的角度設計之外，所有的武器都藏在機腹的莢艙裡面，當武器全部外露，就會產生雷達反射面，如果還是有雷達反射面，最多只能稱為4.5代戰機。

李正皓進一步分析，為什麼美國沒有把最關鍵的「隱形莢艙」技術交給南韓？因為美國始終盯著南韓，「你韓國再想國防靠美國，市場靠中國，那我就永遠不會把你當作真正的自己人！」

主持人劉寶傑也補充，美國都已經把第6代戰機技術教給日本，結果連第5代技術都不給南韓！

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