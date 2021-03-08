　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南佳里商圈深耕在地接軌國際　劉育菁頒理監事當選證書

▲台南佳里商圈第4屆理監事，進行就職典禮暨春酒餐敘，台南市長夫人劉育菁特地出席頒發當選證書，並肯定佳里商圈深耕在地接軌國際，獲得大家讚賞與好評。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南佳里商圈第4屆理監事，進行就職典禮暨春酒餐敘，台南市長夫人劉育菁特地出席頒發當選證書，並肯定佳里商圈深耕在地接軌國際，獲得大家讚賞與好評。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南佳里商圈第4屆理監事，進行就職典禮暨春酒餐敘，理事長陳駿逸並率先認購30箱鳳梨相挺農民，台南市長夫人劉育菁特地出席頒發當選證書，並肯定佳里商圈深耕在地接軌國際，獲得大家讚賞與好評。

佳里商圈於2014年成立，過去以「蕭壠風華北門首善」為宗旨，如今會務運作已臻成熟；在新理事長陳駿逸帶領下，將邁向「深耕在地 接軌國際」階段。由相挺鳳梨農民開始，善盡社會責任、共體時艱，開創共好新局面。

市長夫人劉育菁代表市長黃偉哲到場，期勉大會要「放伴、互助、創造、共好」聯合友會共同開創新契機、新氣象，營造更美好的市場商機，大發利市。

包括市議員蔡蘇秋金、陳昆和、謝財旺秘書謝舒凡、經發局主秘王俊博、民政局主任秘書陳仲杰、佳里區長朱雅宏、七股區長顏文穗、將軍區長洪聰發、安南區長葉誌明、北門商圈理事長王淑梅、西港商圈理事長曾詠偉、台南市異業交流協會理事長莊明儀、金唐殿上元燈慈善會會長楊志超、佳里義警中隊長蔡寶財、大台南警友會佳里辦事處主任周文雄及各界嘉賓熱情參與，共襄盛舉，會場熱鬧滾滾。

面對中國暫停進口台灣鳳梨，陳駿逸呼籲會員店家，使用國產鳳梨，開發多樣化鳳梨相關產品，攜手化危機為轉機。陳理事長也特別認購30箱作為會員伴手禮，由商圈會員再繼續於盛產時訂購相挺農民，共同打國家團體戰。

佳里分局宣導團由副分局長陳俊凱率組長許炳元、曾靜欽、巡佐郭奕廷、巡官李晟邦及民防分隊長仰益民等人到場宣導交通安全，熱烈互動，宣導效果良好。

養出水潤、零細紋嫩肌
 

ET快訊
夜晚傳來不明搖床聲！　她進房驚見「人狗激戰」嚇歪秒存證
婚變福原愛！　江宏傑《全明星》春酒首現身
獨／「沒人要才來我家」被婆婆狂罵：下賤！前空姐夫妻還原真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

山老鼠機車停合歡山露餡　衝撞警車仍被人贓俱獲

新店寶高智慧園區將公告招商中　申請至4／6截止投資新北趁現在

「奶爸」越來越多！　鄭寶清：男廁也要增設育嬰台

芭比台灣時裝秀　新北市圖泰山分館展出百件作品

心靈環保願景！相會善知識心殿堂　歡迎報考法鼓文理學院

中原校友研發迷你空氣淨化器　給您隨時享受好空氣

長草了！鯉魚潭「庫底草原」重現　水位創新低衝擊大台中用水

連10天喝含糖飲料　引發頭暈血糖飆高　阿北：解渴

宜蘭綠色博覽會3／27登場　新北宜蘭共推夥伴縣市週有好康

獨／「老了沒人要才來我家」被婆婆狂罵：下賤！前空姐夫妻還原真相

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

山老鼠機車停合歡山露餡　衝撞警車仍被人贓俱獲

新店寶高智慧園區將公告招商中　申請至4／6截止投資新北趁現在

「奶爸」越來越多！　鄭寶清：男廁也要增設育嬰台

芭比台灣時裝秀　新北市圖泰山分館展出百件作品

心靈環保願景！相會善知識心殿堂　歡迎報考法鼓文理學院

中原校友研發迷你空氣淨化器　給您隨時享受好空氣

長草了！鯉魚潭「庫底草原」重現　水位創新低衝擊大台中用水

連10天喝含糖飲料　引發頭暈血糖飆高　阿北：解渴

宜蘭綠色博覽會3／27登場　新北宜蘭共推夥伴縣市週有好康

獨／「老了沒人要才來我家」被婆婆狂罵：下賤！前空姐夫妻還原真相

緬甸全國大罷工反政變！臉朝下頭骨外露　3名示威者遭擊斃

綠營做江啟臣民調　國民黨揭政治算計：這招用多了無效

山老鼠機車停合歡山露餡　衝撞警車仍被人贓俱獲

52K公務員被吃光薪水！驚見女友「偷存200萬」　她委屈：我辛苦存的

紅毛猩猩向河中巡守員伸手「我拉你起來吧！」　結局心碎了XD

打拼多年買3套房！公婆逼「拿出一套送小叔」她超爽反擊　

網紅媽媽存「美元保單」　6年存款倍漲！

新店寶高智慧園區將公告招商中　申請至4／6截止投資新北趁現在

鄧紫棋曝兒時影片「肉肉臉萌翻」！　懷念去世外婆身影…網友哭了

他拜月老抽到上上籤！曖昧女全脫單　網解籤驚見「黑暗2字」嚇傻

特斯拉插進車頂畫面曝！貨車運將站國道狂揮手　他「急剎30m」噴白煙直撞

地方熱門新聞

嘉義知名川菜館歇業烤鴨成絕響

重機騎士綠燈用力催！下秒女友慘摔

獨／公婆反咬自導自演前空姐夫妻出面了

憲兵訓練中心違法砍樹　新北市府重罰25萬

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

日月潭月牙灣水位下探

苗鯉魚潭庫底草原重現　水位創新低

酒醉男滿身是血學生宿舍叫囂

雲林古蹟活化　眷村戰備水池滑板比賽登場

苗栗縣警局感謝女警執勤辛苦！　局長親送玫瑰花「煮雞湯」超暖心

台南檢警全力掃蕩幫派

連10天喝含糖飲料　阿北血糖飆高

新住民姐妹Pk家鄉菜　奪冠料理有恩愛味

影／台電超高壓板橋龍潭段竣工！深山18年建105電塔

更多熱門

相關新聞

全台首場古蹟慈善拍賣會台南登場

全台首場古蹟慈善拍賣會台南登場

台南知事官邸生活館今年推出的首檔藝術展，以「用愛旅行」為題希望將愛的能量傳遞出去，不僅展覽期間收益15％做為公益捐贈，更在展覽最後1天舉行《慈善拍賣會》，將拍賣金額的40％捐贈給世界展望會、台灣愛希望兒童關懷發展協會及綠色和平組織，用於協助特殊兒童服務、弱勢兒少、地球環境等公益項目。

黃偉哲：台南民生缺水會毫不猶豫去鑿井

黃偉哲：台南民生缺水會毫不猶豫去鑿井

台南檢警全力掃蕩幫派

台南檢警全力掃蕩幫派

雜草、垃圾麥擱燒啊！　

雜草、垃圾麥擱燒啊！　

台南市議會結合企業免費贈高麗菜

台南市議會結合企業免費贈高麗菜

關鍵字：

台南佳里商圈國際劉育菁

讀者迴響

熱門新聞

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

快訊／王思佳當媽媽了！結婚5年報喜：2021全新身分

小薰當媽了！兒子今年上大學

鼎泰豐「口罩限色令」惹議！業者回應了

喊話福原愛！江宏傑沉默3天再發聲…近況曝

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

遭謝震廷控「害女輕生」：噁心　李友廷回應了

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面