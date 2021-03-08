台南佳里商圈深耕在地接軌國際　劉育菁頒理監事當選證書

▲台南佳里商圈第4屆理監事，進行就職典禮暨春酒餐敘，台南市長夫人劉育菁特地出席頒發當選證書，並肯定佳里商圈深耕在地接軌國際，獲得大家讚賞與好評。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南佳里商圈第4屆理監事，進行就職典禮暨春酒餐敘，理事長陳駿逸並率先認購30箱鳳梨相挺農民，台南市長夫人劉育菁特地出席頒發當選證書，並肯定佳里商圈深耕在地接軌國際，獲得大家讚賞與好評。



佳里商圈於2014年成立，過去以「蕭壠風華北門首善」為宗旨，如今會務運作已臻成熟；在新理事長陳駿逸帶領下，將邁向「深耕在地 接軌國際」階段。由相挺鳳梨農民開始，善盡社會責任、共體時艱，開創共好新局面。

市長夫人劉育菁代表市長黃偉哲到場，期勉大會要「放伴、互助、創造、共好」聯合友會共同開創新契機、新氣象，營造更美好的市場商機，大發利市。

包括市議員蔡蘇秋金、陳昆和、謝財旺秘書謝舒凡、經發局主秘王俊博、民政局主任秘書陳仲杰、佳里區長朱雅宏、七股區長顏文穗、將軍區長洪聰發、安南區長葉誌明、北門商圈理事長王淑梅、西港商圈理事長曾詠偉、台南市異業交流協會理事長莊明儀、金唐殿上元燈慈善會會長楊志超、佳里義警中隊長蔡寶財、大台南警友會佳里辦事處主任周文雄及各界嘉賓熱情參與，共襄盛舉，會場熱鬧滾滾。

面對中國暫停進口台灣鳳梨，陳駿逸呼籲會員店家，使用國產鳳梨，開發多樣化鳳梨相關產品，攜手化危機為轉機。陳理事長也特別認購30箱作為會員伴手禮，由商圈會員再繼續於盛產時訂購相挺農民，共同打國家團體戰。

佳里分局宣導團由副分局長陳俊凱率組長許炳元、曾靜欽、巡佐郭奕廷、巡官李晟邦及民防分隊長仰益民等人到場宣導交通安全，熱烈互動，宣導效果良好。

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