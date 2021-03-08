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雜草、垃圾麥擱燒啊！　台南2020年發生上千件野草火警

▲雜草及垃圾火災占總火災件數達60％以上，耗費水源並讓打火兄弟疲於奔命，更易造成生命財產危害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲雜草及垃圾火災占總火災件數達60％以上，耗費水源並讓打火兄弟疲於奔命，更易造成生命財產危害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2020年1月初至2021年2月底，共發生2188件火警，其中1333件因雜草或垃圾所造成，雜草及垃圾火災合計占總火災件數達60％以上，耗費水源並讓打火兄弟疲於奔命，甚至造成人員傷亡。

▲雜草及垃圾火災占總火災件數達60％以上，耗費水源並讓打火兄弟疲於奔命，更易造成生命財產危害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市最近發生數起大範圍燃燒雜草，歸仁區、佳里區台糖甘蔗園，不僅造成下風處空氣惡化，消防人員疲於奔命，日前安南區雜草案件並延燒鄰近建築物、果園或農作物，關廟區甚至造成1人死亡，燃燒雜草影響及無法預期危害相當大。

▲雜草及垃圾火災占總火災件數達60％以上，耗費水源並讓打火兄弟疲於奔命，更易造成生命財產危害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在2月中旬於安南區長和路二段，發生1起因市民整地燃燒雜草垃圾所造成火災，當日上午11時許消防局指揮中心受理市民報案指出，燃燒雜草垃圾且緊鄰修配廠及果園，情況相當危急，消防局陸續派遣10個消防分隊，人員百餘人前往搶救，救災車組在前往火場途中就發現大量黑色濃煙往天際竄燒出，在消防人員積極作為下火勢於中午12時許撲滅，所幸僅造成修配廠及果園部分燒損，並無人員傷亡。

▲雜草及垃圾火災占總火災件數達60％以上，耗費水源並讓打火兄弟疲於奔命，更易造成生命財產危害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2月中下旬於關廟區公墓發生一起雜草火災，並造成公墓內1人逃生不及而死亡，研判係雜草火災其餘燼飛火，在風勢之助長火星隨風飄揚，再引燃該附近處，甚至造成擴大燃燒大範圍面積之雜草，如有人還未退出，就極可能會受煙燻、受火焰灼傷而造成傷亡，實不可輕忽燃燒雜草垃圾所造成之傷害。

▲雜草及垃圾火災占總火災件數達60％以上，耗費水源並讓打火兄弟疲於奔命，更易造成生命財產危害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局李明峯局長提醒民眾，請勿露天燃燒雜草或垃圾，因野外強風吹襲下，火勢蔓延迅速，且方向無法掌握，經常造成無法預期危害，除了汙染空氣外，甚至會造成人員傷亡，消防局如發現雜草或垃圾火災，是有行為人故意引火燃燒時，將依消防法開單告發。

市長黃偉哲亦呼籲市民，時值掃墓季節，更應注意野外敬神祭祖後確實熄滅火種、火苗，以確保人員安全及維護空氣品質。

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