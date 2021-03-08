台南檢警全力掃蕩幫派　除惡務盡安定民心

▲台南市警局為展現打擊黑幫之決心，破獲以蔡姓及曾姓主嫌為首之組織犯罪集團，追緝組織成員9人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南古都日前發生因幫派尋仇、內部利益分配不均等事件，先有恃眾綁架直播主勒索，後有黑幫內鬥，引發2起凶殺命案而震驚社會，台南市警局為展現打擊黑幫之決心，破獲以蔡姓及曾姓主嫌為首之組織犯罪集團，持續報請檢察官蒐報查緝共9人到案，除惡務盡斬草除根安定民心。

台南市長黃偉哲為維護台南市人民安全與社會治安，指示台南市警局要全力偵辦蔡、曾犯罪集團，務必除惡務盡，市警局長方仰寧統合刑事警察大隊、新化分局、第四分局等各外勤單位及刑事警察局南部打擊犯罪中心成立專案小組，報請台南地檢署檢察官黃榮加、李宗榮、董詠勝聯合指揮偵辧。

專案小組自3月4日至7日間兵分多路持搜索票、拘票，分進合擊地啟動另一波剷除黑幫的檢肅行動，由於事前規劃縝密，不費一槍一彈即逮捕涉及1月23日綁架直播主林姓涉嫌人等5人、2月16日安平區追殺命案之曾姓主嫌組織犯罪集團成員等4人到案，並查扣棍棒及刀械等證物，全案移送台南地檢署偵辦中。

市警局長方仰寧指出，全力剷除犯罪集團，杜絕暴力犯罪為市警局當前的治安工作重點，對幫派及其黨羽刨根溯源，對非法槍械、賭博高利貸、聚眾鬥毆等不法情事，採取強勢執法作為，斬斷黑幫金流，絕不容許暴力犯罪擾亂社會秩序，影響市民安寧，公權力不容挑戰，強烈宣示不法分子切勿以身試法。

警方呼籲民眾，在任何時間如有發現不法情事，請立即向警察機關檢舉，警方絕對有決心與能力，檢肅不法犯罪組織，保護民眾安全，還給台南市民安居樂業的生活環境。

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