王美花鑿井說挨轟！ 黃偉哲：台南民生缺水會毫不猶豫去鑿井

▲台南市長黃偉哲強調，如果台南民生用水缺水會毫不猶豫去鑿井，這是要救老百姓，沒什麼好批評的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台旱象嚴重各地都缺水，中央向神明祈雨及經濟部長王美花「鑿井」説，引發爭議，台南市長黃偉哲8日上午表示，如果台南的民生用水不夠的話，他會毫不猶豫地去鑿井，這是要救老百姓，沒什麼好批評，覺得該怎麼做，就怎麼做，因此市府還是會努力去開拓水源。

黃偉哲市長說，搞不好某一天突然間他必須要去天壇祈雨也不一定，雖然覺得社會上會覺得這個祈雨滿奇怪的，但台灣的水價是世界第三低，所以均用水量在世界評比起來是非常高，大家比較少節水。我們的水源開創的部分，把官員罵死也沒有用啊，水源沒有就是沒有，老天不下雨就不下雨，人造雨也去造啦，然後得到的效果是有限的，全台灣只有六百萬噸，這個的效果，而且六百萬噸也不見得完全下在水庫，所以說這個人造雨部分也是有限。

黃偉哲說，經濟部長王美花去講說要去鑿井，現在全台灣本來就有鑿井，而且很多農民或是漁民本來就有鑿井了，所以沒有必要去指責王美花，鑿井從自古以來就是這樣，只要不要鑿在地層下陷區，只要不要造成國土的危害，鑿井有什麼不對的，又不是經常性的。如果台南的民生用水不夠的話，他會毫不猶豫地去鑿井，這是要救老百姓，沒什麼好批評，覺得該怎麼做，就怎麼做，因此市府還是會努力去開拓水源。

黃偉哲進一步說，再生水的部分，台南的再生水，永康再生水廠，他前一陣子去視察過了，那將來就可以至少投入每天8千噸的再生水，然後它的終極數量是15000噸。市府該開闢的再生水廠也開闢了。另外，在海水淡化部分，市府也積極地跟經濟部水利署在思考，台南的海岸線也蠻長的，有海水淡化的空間，市府也會趕快積極去做。

黃偉哲強調，台南市是全台灣水庫數量最多，蓄水能量是最大的縣市，市府該怎麼做都已經做了。只希望說現在節約用水下來可以撐到7、8月，本來估計是到6月底，經過大家進一波的努力，可以多撐30天到50天，那這樣子的話應該是靠水庫的容量夠的，因為有春雨的機會、梅雨的機會、颱風的機會降雨，希望在以上3個降雨機會都不要落空，那自然至少可以稍微紓解旱象。

養出水潤、零細紋嫩肌

